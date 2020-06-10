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10.06.2020 - 22:35 |

Turmalin Taşı Nedir? Siyah, Pembe Ve Yeşil Turmalin Taşının Özellikleri Nelerdir? (Anlamı Ve Faydaları)

Doğal taşlar içerisinde en renklisi olarak bilinen turmalin taşı, aynı zamanda gökkuşağı taşı olarak da öne çıkmaktadır. Daha çok pembe ile yeşil renklerin olmasının yanı sıra, farklı skalalar üzerinden renklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki, turmalin taşı nedir? Siyah, pembe ve yeşil turmalin taşının özellikleri nelerdir? (Anlamı ve faydaları) İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Turmalin Taşı Nedir? Siyah, Pembe Ve Yeşil Turmalin Taşının Özellikleri Nelerdir? (Anlamı Ve Faydaları)
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Birçok farklı rengi ile beraber özellikle pembe ve yeşil eşliğinde gökkuşağı rengi olarak bilinen değerli taşlardan biridir. Özel işlenmesi ve cilalanması üzerinden parlak bir görünüm sunar. Böylece mücevherat ile beraber farklı takı çeşitlerinin yanı sıra süs eşyası olarak da değerlendiriliyor. Ayrıca diğer taşları göre oldukça dayanıklı bir direnç yapısı olduğunu söylemek mümkün.

Turmalin Taşı Nedir?

Bor silikat kristali olarak bilinen turmalin taşı, aynı zamanda gökkuşağı ismi ile anılan değerli bir madendir. Doğada hemen her farklı renk üzerinden turmalin taşına rastlamak mümkün. Bu taşlar içerisinde siyah, kırmızı, pembe, yeşil, sarı ve mavi gibi seçenekleri bulunur. Ancak özellikle siyah ve pembe ile yeşil renklerinin anlamı ve faydası üzerinden çok fazla tercih edileni söylemek gerekir.

Yeryüzüne çıkarken gökkuşağından geçtiğine inanılan turmalin taşı, bu inancını eski Mısır tarihine kadar taşımaktadır. Bu sebepten dolayı bünyesinde gökkuşağında yer alan bütün renkleri barındırdığını inanılmaktadır. Aynı zamanda ışıkta yeşil renkten kırmızıya dönen bir ayrıcalığı bulunur. Yarı değerli bir taş olarak bilinmesine rağmen turmalin taşı diğer pek çok taşa göre maddi açıdan daha pahalıdır.

Siyah, Pembe ve Yeşil Turmalin Taşının Özellikleri Nelerdir? (Anlamı ve Faydaları)

Turmalin taşının birçok farklı rengi bulunmaktadır. Ancak özellikle anlam ve faydası ile beraber ayrıca değer noktasında siyah, pembe ve yeşil turmalin taşının daha çok ön plana çıktığını söylemek mümkün. Uyum ve dengenin simgesi olan taş olarak bilinir. Bu doğrultuda erkeği yeşil temsil etmekte kadını ise pembe temsil etmektedir. Sertlik derecesi 7-7,5 arasında olduğu için dayanıklı bir taş olduğunu söylemek gerekir.

Ele alınan farklı mücevherat ve takılar konusunda her defasında birbirinden değişik görünümler sunması, turmalin taşının en büyük özellikleri arasında yer alır. Ayrıca kötü etkilerden kurtardığına dair de siyah, yeşil ve pembe renkleri öne çıkıyor. Dünyanın birçok farklı ülkesinde çıkarılan bir taştır. Bunlar içerisinde Brezilya, Afganistan, ABD, Rusya, İtalya, Tanzanya ve Madagaskar ülkeleri bulunuyor. Türkiye'de ise Karadeniz Bölgesi ve Çanakkale ile beraber Yozgat çevresinde çıkarılan bir taştır. Özellikle sağladığı faydaları açısından siyah, yeşil ve pembe renkleri ortak şekilde tedavi amaçlı şifa için kullanılır

- Uyum ve denge sağlayan en önemli araçlardan biridir.
- Bireysel olarak herhangi bir iş konusunda odaklanma imkanı tanır.
- Kişisel bağımlılıklardan kurtarır.
- İçsel dinginlik oluşturur ve karar verme noktasında olumlu yönde etkilidir.
- Hayata ve olaylara geniş bakış açısı ile bakılmasına imkan tanır.
- Stresi azaltır ve depresif problemlerin önüne geçer.
- Yaşamı daha olgun ve geniş bir pencereden görme fırsatı sağlar.

Bu şekilde pek çok özellik ve faydası ile beraber, değişik takılar üzerinden turmalin taşını değerlendirebilirsiniz. Kolye, yüzük ve bileklik bunlar arasında yer alıyor.

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