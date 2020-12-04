Turuncu Pedalşörler, kadına yönelik şiddete karşı bu yıl da pedal çevirdi

Pandemi nedeniyle bu kez Instagram filtresi kullanarak sanal sürüşe çıkan Turuncu Pedalşörler, filtrede yer alan ‘kadına yönelik şiddete son’ sloganlı sanal turuncu kaskları ve sanal turuncu bisikletleriyle sosyal medyada meydan okuyor ve bu yıl sokaklar yerine sosyal medyayı turuncuya boyuyor.

Ertan Balaban, Ogeday Girişken, Atakan Işıktutan, Hasan Telatar gibi tanınmış sporcular, Birgen Engin, Melek Şahin, Deniz Özerman, Murat Onuk, Asuman Bora, Özlem Güvelli gibi sevilen sanatçılar ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kültür AŞ, Spor İstanbul gibi alanında uzman kurumlar sanal sürüşü destekliyor.

25 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında Turuncu Pedalşörler’in Instagram filtresini kullanarak sanal sürüşe katılanların sayısı üç bin kişiyi geçerken, Instagram üzerinden sanal sürüşü izleyenlerin sayısı ise yüz bin kişiyi geçti. Katılmak isteyen herkese açık olan Turuncu Pedalşörler Bisiklet Sürüşü, Instagram üzerinden 10 Aralık’a kadar devam edecek.

2018 yılında İstanbul Anadolu Yakasındaki üç Lions Kulübü ve bir Leo Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği Turuncu Pedalşörler Bisiklet Sürüşü, 2019 yılında İstanbul Anadolu Yakasındaki Lions Kulüpleri ve Leo Kulüpleri ortaklığında düzenlendi. Bu yılki sürüş ise, daha da geniş bir organizasyon ile, İstanbul Anadolu Yakasındaki Lions Kulüpleri ve Türkiye’deki Leo Kulüpleri ortaklığında düzenleniyor.