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19.02.2021 - 17:31 |

Üfürüm Nedir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Kalpte Üfürüm Belirtileri Nelerdir, Nelere Yol Açar?

Kalpte üfürüm, kalpteki delikler, kalp kapaklarında ve ana damarlarda bulunan darlıklar ve yetersizliklerin nedeni ile ortaya çıkan, kanın normal akımındaki bozulmaya bağlı olarak meydana gelen ses titreşimlerinin göğüs duvarına yansıması durumudur. Kalpte üfürüm nedir ve tedavisi nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Üfürüm Nedir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Kalpte Üfürüm Belirtileri Nelerdir, Nelere Yol Açar?
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Masum üfürüklerin asıl nedeni tam olarak bilinmiyor. Kalpte üfürük, muayene sırasında duyulabiliyor. Bu nedenle aileler doktor kontrolü olmadan kendileri çocuklarının kalbinde üfürüm olup olmadığını anlayamıyor.

Üfürüm Tedavisi Nasıl Yapılır?

Üfürüm tedavi edilemez. Ancak üfürümün altında yatan sebebin tespit edilmesi ve bu sorunun tedavi edilmesi gerekir. Kesin tanı koyulabilmesi için hastanın çocuk kalp doktoru tarafından muayene edilmesi ve gerekli gerekli EKG ve ekokardiyografi görüntülemelerini yapılarak altta yatan sebep tespit ve tedavi edilmelidir. Tedavi çeşitli ilaçlar, kalp kateterizasyonu ya da ameliyat ile yapılır. Anormal kalp üfürümlerinde ise, yapılacak tedavi üfürüme neden olan kalp rahatsızlığının türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişir.

Kalpte Üfürüm Belirtileri Nelerdir?

● Sık nefes alma ve inleme
● Morarma
● Kilo alamama
● Büyüme ve gelişmede gerilik
● Sık sık akciğer enfeksiyonu geçirme
● Bayılma ya da bayılacak gibi olma
● Göğüs ağrısı
● Ritim bozukluğu
● Halsizlik, çömelme ve çabuk yorulma
● Göğüs ağrısı

Kalpte Üfürüm Nelere Yol Açar?

Kalpte üfürüm daha çok 3-4 yaşlarındaki çocuklarda görülür. Üfürüm çeşitli kalp hastalıklarından ya da doğumsal kaynaklı sorunlardan kaynaklanabilir. Genellikle morarma ile çıkan üfürük masum üfürük diye tabir edilen geçici üfürük durumlarında ise semptom göstermeyebilir. Ateşli hastalıklardan sonra ya da hiçbir şey yokken ortaya çıkabilen üfürüm, 2-8 yaş arasındaki çocukların %50'sinin yaşadığı bir sağlık sorunudur. Kalpteki üfürümün altında yatan sebep araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Fakat nadir de olsa her yaştan kişide üfürüm ortaya çıkabilir. Kalp hastalıkları, bu sorunun ortaya çıkmasını tetikleyebilir.

Kalpte Üfürüm Çeşitleri

Kalpteki üfürümler, genellikle kalbin içindeki anormal kan akışından kaynaklanır. Doğru çalışmayan kalp kapakçığı üfürüme neden olabilir. Kalp üfürümleri "normal" ve "anormal" olarak sınıflandırılır. Masum kalp üfürümleri genellikle herhangi bir tıbbi müdahale gerektirmez ve kendiliğinden geçer. Bunun dışında anemi, hipertiroidizm ve yüksek ateş de üfürüme neden olabilir. Masum üfürümler, ateşli bir hastalık sonrasında şiddetli bir şekilde duyulabilir. Bu üfürümler zamanla duyulmaz hale de gelebilirler. Üfürüm çeşitleri:

Sistolik üfürümler: Kalbin kasılması sırasında duyulur.
Diyastolik üfürümler: Düşük frekanslı üfürümlerdir ve kalbin gevşemesi sırasında duyulurlar.
Sürekli üfürümler: Kalbin hem gevşemesi hem de kasılması sırasında duyulur.

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