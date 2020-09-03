Uğur İsminin Anlamı Nedir? Uğur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Uğur, Türkçe dil köklerine sahip ev TDK sözlüğünde de kendisine yer ayrılan bir kelimedir. İçerisinde barındırdığı güzel anlamlar sayesinde de uzun yıllardır erkek çocukları için kullanılan bir isim haline gelmiştir. Ancak bu ismin unisex olarak kullanılıp kız çocuklarına verildiğine de rastlanılmaktadır.



Uğur Ne Demek?



Uğur, yaşanan bir olay ile birlikte elde edilen iyi sonuçların bir belirti ya da nesneye bağlanmasıdır. Kişi başına gelen bu iyi olayın kaynağını yani uğrunu bu belirti veya nesne olarak kabul eder. Bu kaynaklarda bulunduğuna inanılan iyi nitelik ve kademe de “uğur” denilir. Buradan yola çıkıldığında Uğur için talih ya da şans benzetmesi yapılması da mümkün olur. Uğur kelimesinin bir diğer anlamı da hedef ve gaye şeklindedir.



Uğur ismini taşıyan bireylerde ortak olarak çalışkan bir yapı olduğu görülür. Bu kişiler yaşamın her alanında güçlü olmayı severler ve bu güce kavuşabilmek için de durmadan çalışmaya devam ederler. Ancak çalışmaları sırasında aceleci davranmazlar. Bu kimseler için işlerin hızlı sonuçlanmasından çok, doğru bir şekilde sonuçlanması önem arz eder. Çalışkan yapılarının yanında tereddütlü olmaları da dikkat çeker. Bir karar vermeleri gerektiğinde güçlük çektikleri görülür.



Uğur İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Uğur ismine Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan herhangi bir surede rastlanılmamaktadır. Ancak uzun yıllardır kullanılan bu isim; siyasi ve sanatsal bakımdan önemli başarılara imza atmış, güçlü karakterlerin adı olarak karşımıza çıkmaktadır.