UHT süt nedir ve faydaları nelerdir?
Modern dünyamızda, diğer sağlık gelişmeleri ile birlikte, bilim adamları, inek, keçi veya koyundan elde edilen sütün; sterilize edilmezse, toksik bakterilerin vücudumuza girebileceğini ve potansiyel olarak ölümcül faktörlere yol açabileceğini kanıtladılar. Normal pastörizasyon bu mikropların çoğunu öldürürse de hepsinden kurtulmaz. Çözüm? UHT süt.
UHT veya ultra ısıtılmış sütün raf ömrü 6 ila 9 ay arasındadır. Temel olarak, süt ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için yaratılan ultra pastörize süttür. Eşsiz bileşimi ve uzun raf ömrü nedeniyle, aslında bu tür sütleri soğutmanıza yani buzdolabında tutmanıza gerek yoktur.
İşte UHT süt içmenin en büyük faydaları:
UHT, taze veya çiğ sütte bulunan zararlı mikroorganizmalar içermez.
Sütteki kalsiyum, potasyum ve magnezyum UHT veya uzun ömürlü süt oluşumunda azalmaz. Hepimiz sağlığımızı riske atmadan günlük vitaminlere UHT içerek kavuşabiliriz.
Organik UHT süt muhtemelen piyasadaki en güvenli seçenektir. Pestisitler, büyüme hormonları ve ağır metallerden yoksundur.
UHT süt genellikle diğer süt kuzenlerinden biraz daha tatlıdır ve daha beyazdır. Bu faktörler içmeyi daha çekici hale getirebilir.