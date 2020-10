Üniversite Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Üniversite Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Üniversite yıl içerisinde iki farklı dönemden oluşmaktadır. Her dönem sonunda not ortalaması belirlenmektedir. Yılsonu yaklaştığında öğrencilerin kendileri de bu hesaplamayı yapabilirler.



Üniversite Ortalama Hesaplama Nasıl Yapılır?



Ülkemizde üniversite eğitiminde üç farklı hesaplama sistemi uygulanmaktadır. Bunlardan ilki AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notlarının oluşturduğu sistem olmaktadır. Genellikle üniversitelerde bu sistem kullanılmaktadır. Bu sisteme göre puanlama şu şekilde yapılır:



AA : 4.00

BA : 3.50

BB : 3.00

CB : 2.50

CC : 2.00

DC : 1.50

DD : 1.00

FD : 0.50

FF : 0.00



Üniversite derslerinde her dersin bir kredisi bulunur. Ortalama hesaplamada bu krediler kullanılmaktadır. Tüm derslerin kredisi ile notu çarpılır. Daha sonra bu işlem tüm dersler için uygulanır. Çıkan sonuçlar toplanır ve tüm derslerin toplam kredisine bölünür. Çıkan sonuç öğrencinin o dönemki ortalamasını vermektedir.



En Basit Yöntem İle Üniversite Ortalama Nasıl Hesaplanır?



Üniversite ortalamalarını hesaplar iken dersin ortalaması ile kredi sayısı gereklidir. Buna bir örnek vermek gerekir ise iktisat dersinin harf notu BA ve kredisi 3 diye düşünülür ise BA notu ile 3 sayısının çarpılması gerekir. 3.50*3 = 10.5 sonucu çıkar bu işlemlerin hepsi tüm dersler için uygulanır. Çıkan sonuçlar toplandıktan sonra toplam kredi sayısına bölünür. Öğrenci bu yöntem ile ortalamasını kendi hesaplayabilir.



Üniversite Ortalama Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Her üniversite bir harf kodunu sınır kabul eder. Genellikle FF, FD ve DD olan dersler kalmaktadır. Not ortalamasına bakılmaksızın bu harf notlarında olan dersler kalmış sayılır. DC ise dönem ortalamasına bakılır. Eğer dönem ortalaması 2.00 notunun altında ise DC harfi de kalmış sayılmaktadır. Bu durum bazı üniversitelerde değişkenlik gösterebilir.