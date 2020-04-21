Üre Nedir? Üre Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Protein metabolizma sisteminin son ürünü üredir. Üre, idrarda bulunan azotlu bileşiklerin çoğunu oluşturmaktadır. Ürenin asıl fizyolojik sentezi yani ortaya çıkarıldığı organ karaciğerdir. Karaciğerde oluşturulan atık maddeler böbrekler tarafından süzülür ve idrar yolu ile vücudun dışına atılması gerçekleştirilir. Üre süzülmesi işlemi yeteri kadar gerçekleşmez ise kanda mevcut olan üre miktarı artar. Artan üre ise vücutta toksik etki oluşmasına sebep olur.



Üre Nedir?



Gıdalar ile alınan proteinler, ince bağırsak ve mide tarafından sindirime uğrar. Kan vasıtasıyla karaciğere ulaşan protein, bu organda parçalanarak amonyak (NH3) ya da diğer adı ile atık maddeye dönüştürülür.



Ortaya çıkan amonyak, üreye dönüştürülerek amonyağa göre daha az zararlı hale dönüştürülür. Karaciğerden sonra üre, kana ulaştırılır. Kan yolu ile böbreklere varan üre, böbrekler içerisinde süzülerek idrar ile dışarı atılması sağlanır. Görevini iyi bir şekilde yerine getirmeyen böbrek vücutta toksik etkiye sahip olan üre birikimlerinin oluşmasına sebep olur.



Üre Kan Değeri Kaç Olmalıdır?



Normal koşullarda 100 mililitre kan içerisinde 50 gramdan daha az üre olmalıdır. Laboratuvar test değerlerinde üre 10-40 mg/dL, Blood Urea Nitrogen (BUN) ise 5-20 mg/dL arasındadır. Bu rakamların altında olan üre değeri, gereksinim duyulan proteinlerin vücut tarafından yıkıma uğratılmadığını veya proteinin eksik alındığına işaret etmektedir.



Üre Yüksekliği Ve Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?



Karaciğer organında protein maddelerinin parçalanması ile meydana gelen ürenin, böbrekler aracılığı ile vücudun dışına atılamaması ile üre seviyesinde yükselme meydana gelmektedir. Üre değerlerinin yüksek çıkması birçok hastalığın belirtisi olabilmektedir.



Hasta kişiler tarafından sürekli olarak sorulan kan değerlerindeki üre nedir sorunun en kısa cevabı ise, proteinlerin sindirimlerinin sonucunda oluşan atık maddelere denir. Üre testine BUN testi de denmektedir. BUN testleri kan damar yolunda alınmış olan kandan test yapılması şeklinde gerçekleştirilir. Bu saye böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini doğru şekilde yerine getirip getirilmediği anlaşılmaktadır.



Kan seviyelerinde üre düşüklükleri, sık görülmeyen bir durum olmakla beraber yetersiz ve düzensiz beslenme sonucu oluşmaktadır. Proteinli gıdaların az tüketilmesi ve karbonhidratlı besinlerin çok tüketilmesi ile oluşabilir.