Üreme sağlığının düşmanı: BPA

Kimyasal bir madde olan BPA günümüzde özellikle plastik, naylon, polyester ve PVC gibi maddelerin üretilmesinde etkin rol oynamakta. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Bisfenol A-BPA’nın şu anda ABD’ de 8 milyar dolarlık bir endüstriyi oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu:



“Günlük hayatta kullanılan tüm noktalara giren BPA(Bisfenol A) kimyasal bir maddedir. Plastik konteyner adı verilen plastik kap ve teneke kutuların içerisinde, mikro dalga fırınlarda ısıtılan dondurulmuş yiyecekler bulunur. (Bisfenol A) BPAözellikle sert şeffaf polikarbonat bulunan bir bileşiktir. Amerika, Almanya ve Japonya’da yapılan bilimsel araştırmalarda BPA’nın tüp bebekte döllenme oranını düşürdüğü saptanmıştır. Özellikle tüp bebekte tedaviye cevap vermeyen ya da zor veren durumlarda idrarda yapılan tahlillerde BPA oranları iki kat daha fazla bulunmuştur. Almanya’da yayınlanan bilimsel araştırma sonuçlarına göre özellikle idrarda BPA oranı arttıkça kadınların gebe kalma oranı düşüyor. Çocuk sahibi olmanın gittikçe zorlaştığı bir çağda yaşadığımızın hatırlanması gerekir. Beslenme şekli ve yaşam koşulları hem kadın hem erkek için artık bir tehdit oluşturmaktadır. Evlenmeden önceki yaşamlarında gençlerin bu konularda dikkatli ve duyarlı olması onların gelecek dönemde anne-baba olma şanslarını artıracaktır.”