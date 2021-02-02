Üretra Nedir? Üretra Darlığı Neden Olur, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Enfeksiyon ve yaralanmalar sebebi ile oldukça sık gözlemlenen üretra darlığı, tedavisi olan bir durumdur. Üretra darlığı, idrarın dışarı atılamaması ve sprem çıkışlarında zorluk çekme gibi birçok probleme neden olmaktadır.

Üretra Nedir?

Üretra, vücudun atık maddesi olan idrarın vücut dışarısına atılabilmesini sağlayan, penis ucu ve mesane arasındaki bir bağlantı borusudur. Üretra darlığı ise, kişilerde idrarın vücut dışına rahat bir şekilde atılamamasına neden olmaktadır. Bu sebeple idrar mesanede birikir ve mesane in tam olarak boşaltılamamasına sebep olur. Kadınların ürerrası erkeklere oranla daha kısa olduğundan dolayı, erkeklere oranla üretra darlığı riski daha düşüktür. Erkeklerde ise üretra kanalı, penis boyunca uzanmış olduğundan dolayı daralma ihtimali oldukça yüksektir.

Üretra Darlığı Neden Olur?

İdrar kanalında meydana gelen darlıkların en büyük sebebi geçirilmiş olan enfeksiyonlardır. Bunun dışında, idrar kanalından sonda takılması işlemi ve ameliyatlar ile vücut dışından alınan darbeler idrar kanalında nedbe oluşmasına ve bu sebeple de üretrada darlık olmasına sebep olabilmektedir. Özellikle de trafik kazalarına bağlı olarak üretra darlığı problemleri oluşmaktadır. Bazı zamanlarda ise nedeni tam olarak bilinmeyen nedenlerle oluşmaktadır.

Üretra darlığı genellikle erkeklerde kadınlara oranla daha fazla gözlemlenmektedir. Kadınlarda oldukça az sayıda da olsa gözlemlenebilen üretra darlığı problemi ile görülebilmekle birlikte erkeklerde 25 ile 65 yaşları aralığında üretra darlığı sorunu daha sık görülmektedir. 100 bin erkek içinde 500 erkekte üretra darlığı gözlemlenmektedir.

Üretra Darlığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tavsiye edilen tedavi, üretra darlığının lokasyonu, ciddiyetine, uzunluğuna ve uygulanacak olan prosedürü risklerinin belirlenip değerlendirilmesine göre değişmektedir. Üretra darlığı yöntemleri şunlardır:

Dilatasyon: Bir katater yardımı ile üretra darlığının genişletilmesidir.

Endoskopik Cerrahi: Endoskopik olarak üretra darlığının kesilerek açılması işlemidir.

Günümüzde Endoskopik tedavilerin sonrasında tekrarlayan üretra darlıkların da kalıcı tedaviler için önerilen ve üretroplasti olarak isimlendirilen ve darlığın oluştuğu bölgenin çıkarılması ya da yeni doku getirilmesi işlemlerinin birleştiği cerrahi işlemlerdir.

Özellikle erkek bireylerde geçirilmiş travmalara veya enfeksiyonlara bağlı olarak idrar yollarında darlıkların meydana gelebilmektedir. Kazalar sonrasında idrar kanalından gelen taze kan ve ardından işeme güçlüğü ya da tamamen işeyememe gibi ilk belirtiler olmaktadır.