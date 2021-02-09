Lökosit varlığı her zaman enfeksiyonu göstermez

Lökosit ya da akyuvarlar; bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Vücudun zararına olabileceğini düşündüğü her olayda yer alan bu hücreler, ihtiyaç halinde hızlıca çoğalıp ilgili organa doğru hareket ederler. Bizim bağışıklık sistemimizin kalesini oluştururlar. Ama sadece bakteri, virüs, mantar ve parazit varlığında sayıları artmaz. Özellikle kan hastalıklarında, onkolojik (kanser) hastalıklarında, romatizmal hastalıklarda, kronik enflamasyon ve ödem durumlarında, zehirlenmelerde, toksik madde maruziyetinde vb. durumlarda da vücudu korumak için sayıları artabilir.

Ürolojik açıdan incelemek gerekirse;

İdrarda lökosit varlığı:

-Enfeksiyonlar

-Üriner sistem kanserleri

-Kronik sistit ve sistitizm benzeri ağrı semptomları

-Üriner sistem taş hastalığı

-Prostat hastalıkları

-Kan hastalıkları

-Gebelik

-Uzun süre idrar tutma durumlarında görülebilir.

Prostat sıvısında lökosit varlığı:

-Prostat enfeksiyonları

-Prostat enflamasyonları (tepkisel olarak vücut tarafından gerçekleştirilir)

-Prostat kanserleri

-Prostat taşları

-Seminal vezikül hastalıkları

-Cinsel ilişki sıklığının azalması vb. durumlarda gözükebilir.





Sperm testinde lökosit varlığı:

-Sperm taşıyan kanalların enfeksiyonları

-Prostat ve eklerinin hastalıkları

-Sistemik hastalıklara bağlı etkiler

-Kanal tıkanıklığı

-Testis ve eklerinin hastalıkları

-Cinsel ilişki sıklığının azalması vb. durumlarda gözükebilir.

Yukarıda bahsedilen enfeksiyon dışı tüm nedenlerde de lökosit artışı tetkiklerde ve yapılan incelemelerde görülebilir. Lökosit artışı her zaman enfeksiyonunuz olduğu anlamına gelmez. Eşlik eden ek tetkik ve muayene ile doğru tanıya gidilip altta yatan sebebine yönelik yaklaşım sergilemek doğru olacaktır.

Dr. Doğukan SÖKMEN

Üroloji Uzmanı

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