Utku İsminin Anlamı Nedir? Utku Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Utku, Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlüğünde yer alan ve bu dil kökenine sahip bir isimdir. Bu bakımdan çocuğuna Türkçe ’den türemiş bir isim koymak isteyenler için oldukça iyi bir alternatiftir.



Utku Ne Demek?



Utku ismine karşılık olarak TDK sözlüğünde yer verilen anlam “yengi” şeklindedir. Buradan yola çıkıldığında Utku’nun sözcük anlamı için uzun uğraşlar sonucunda elde edilen mutlu sonuç çıkarımı yapılabilir. Zafer kelimesi de anlam yönünden Utku ile benzerlik göstermektedir. Utku unisex bir anlam içerdiği için hem kız hem de erkek çocuklar için rahatlıkla kullanılabilir.



Utku ismi verilen bireylerin karakter özelliklerinin birbiri ile benzerlik gösterdiği görülür. Buna göre bu kişiler oldukça sakin ve durağan bir yapıdadır. Hangi işle uğraşırsa uğraşsın ağır fakat emin adımlarla ilerlemeyi tercih ederler. Bu sakinliklerinin arkasında duygularını dile getirmeye zorlanan bir utangaçlık yatar. Bu bakımdan zaman zaman ketum olarak nitelendirildikleri de olur. İş ve insan ilişkilerinde dengeyi sağlayabilirler. Bu yönleri geliştiği için de özellikle para kazanma konusunda oldukça beceriklidirler. Hangi işle uğraşırlarsa uğraşsınlar zaman içinde ilerleyip üst kademelere gelebilirler.



Utku İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Bebekler için isim seçilirken bu ismin dini bakımdan uygun olup olmadığı için Kur’an’da geçip geçmediğine bakılır. Anlam bakımından oldukça güzel olan Utku, Kur’an-ı Kerim içerisinde yer almaz. Ancak bu ismin uzun yıllardır çok kişi tarafından taşındığı da bilinen bir gerçektir.