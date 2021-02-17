Uyku Hastalığı (Hipersomnia) Nedir? Uyku Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Özellikle geceleri gerekli uykunun alınmasına rağmen gündüzleri de uyku ihtiyacı hipersomnia olarak ifade edilir. Uyku hastalığı olarak da bilinen bu problem, kişinin psikolojik ve fizyolojik olarak birtakım sorunlar yaşamasına sebep olabilir. Zira insan yapısının üçte birini kapsaması gereken uyku düzeni, doğru şekilde gerçekleşmezse birtakım hastalık sorunları ile karşı karşıya bırakabilir.



Uyku Hastalığı (Hipersomnia) Nedir?



Hipersomnia yani diğer bir ismi ile uyku hastalığı aşırı uyku isteği anlamına gelmektedir. Özellikle düzenli uyku 7 saat ve üzeri şeklinde devam ederken, Uyku düzenini dışında gündüzleri de uyuma isteği ve uyku hali şeklinde bu rahatsızlık öne çıkar. Her ne kadar geceleri uyku düzeni yakalansa bile, gündüzleri ataklar eşliğinde uyku isteği yükselir. Bu tür problem ile karşı karşıya kalan kişiler ne kadar uyursa uyusunlar, İstedikleri kadar dinlemediklerini ve yorgun olduklarını hissederler.



Uyku Hastalığının Belirtileri Nelerdir?



Uyku hastalığı farklı türlere sahip olarak değişik durumlarda ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı alt türlere bağlı olarak farklı belirtiler yaşanabiliyor.



Narkolepsi Belirtileri;



- Uyku atakları dinlendirici bir etki yaratması

- Bu atakların 6 ay boyunca devam etmesi

- Uyku paralizisi

- Uykuya dalarken veya uyanırken halüsinasyonlar



İdiyopatik Hipersomnia;



- Uzamış olan uyku atakları

- Aşırı uykululuk dönemi

- Gece uykusunun azalması ile gündüz uyku ataklarının artması

- Daha çok 25 yaşın altında görünmesi

- Şikayetlerin 6 ay boyunca devam etmesi



Klein Levin Sendromu;



- Uykunun ardından aşırı beslenme isteği

- Değişmiş olan birtakım cinsel davranışlar

- Algıda değişiklik

- Psikiyatrik semptomlar



Uyku Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?



Öncelikle yapılan teşhis ve tetkik ile beraber uzman doktor kontrolü altında testler uygulanır. Kesin tanı konduktan sonra ise hastalığın derecesi ile alt türüne bağlı olarak farklı ilaç tedavisi ele alınır. Özellikle uyku hijyeni sağlanması, uykuyu tehdit edecek birtakım unsurların ortadan kaldırılması ilk unsurlar arasındadır. Düzenli egzersiz ile beraber beslenmenin sonucunda, uykunu daha sağlıklı ve düzenli hale gelmesi amaçlanır. Bunun yanı sıra gerekirse planlanmış olarak gündüz uykuları da önerilebilir.