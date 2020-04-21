Uyuşma İçin Hangi Bölüme Gidilir? El, Kol, Dil Ve Dudak Uyuşmaları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Karıncalanma şeklinde de seyredebilen bu his, batıcı ve yanıcı ağrılar ile rahatsızlık hissi uyandıran uyuşma, vücudun kontrol merkezi olan beyinde gerçekleştiği taktirde vücudun sol ya da sağ taraflarında uyuşma gerçekleşir. Ayak ve el bölgesinde oluşan uyuşmalar yanma ve ağrı hissi ile kendisini göstermektedir. Nöropatik olarak adlandırılan bu ağrının sebebi ise genellikle diyabet olarak bilinmektedir.



Uyuşma İçin Hangi Bölüme Gidilir?



El, kol, dil, dudak ve vücudun diğer bölgelerinde gerçekleşen herhangi bir uyuşma durumunda Nöroloj Polikliniklerine gidilmelidir.



El, Kol, Dil ve Dudak Uyuşmaları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Vücutta gerçekleşen uyuşmalara nöroloji bilimi bakmaktadır. Tedavi eden kişiler ise Nörologlardır. Herhangi bir uyuşma olayında mutlaka Nöroloji doktorlarından randevu alınmalıdır.



Uyuşmanın Nedenleri



- Bel fıtığı, beyinde ve omuriliklerde mevcut olan tümörler

- Beyin enfeksiyonları

- Omurilik kanal daralmaları

- Beyin kanaması ve damar tıkanıklıkları

- Diyabet (şeker hastalığı)

- Kanser metastazları

- Bacak kırılmaları

- Huzursuz bacak sendromları

- Vitamin eksiklikleri

- Dolaşım bozuklukları

- Psikolojik Nedenler

- Sürekli olarak aynı pozisyonda kalmaktan dolayı gerçekleşen ağrı semptonları

- Migren ve romatizmal hastalıklar

Uyuşma Çeşitleri Nelerdir?



Kol Uyuşması: Sol ve sağ kolların uyuşma nedenleri birbirlerinden farklı olabilmektedir. Sol kol uyuşması genelde kalbi ve kalbe giden damarlar içinde gerçekleşen bozukluklarla ilgilidir. Fiziksel bir etken olmadan gerçekleşen uyuşmalar genellikle nörolojik bir durumdur.



Ayak Uyuşması: Sinirlerde meydana gelen hasarlar ile ya da dolaşım sisteminde meydana gelen bozukluklar sebebiyle gerçekleşir.



Ellerde Uyuşma: Genellikle kol ve ellerde yaşanan uyuşmalar sinirlerin hasar görmeleri neticesinde oluşmaktadır. Karpal tünel sendromu adı verilen bir hastalık sebebi ile meydana gelir.



Bacak Uyuşması: Kan akış hızının zayıflaması, beslenme düzensizliği, sigara kullanımı vb. nedenlerle meydana gelmektedir.



Beyin Uyuşması: Aşırı stres altında kalmak, sinir, öfke ve kaygılı durumlarda meydana gelebilmektedir. Fiziksel ve de psikolojik nedenlerle meydana gelebilmektedir.



Yüz Uyuşması: Temel sebebi sol ya da sağa tarafa doğru düzenli olarak yatılmasıdır. Bu pozisyon kan dolaşımını yavaşlatacağı için uyuşmalara sebep olmaktadır.