Boşanmak son hamleniz olsun, ondan önce...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2012 yılında boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.7 artmış. Yapılan istatistiklerde boşanma nedeni arasında şiddetli geçimsizlik birinci sırada yer alıyor.

Boşanan çiftlerin sayısı 123 bin 325’e yükselmiş.

"Şiddetli geçimsizlik" başlığı halk arasında bilinen en yaygın boşanma nedeni.

Sizce de bu sayı bir yıl için oldukça fazla değil mi?

Boşanmaların yüzde 40' a yakını evliliğin ilk 5 yılında olduğuna göre, evlilik eskidiği için olmuyor çoğu boşanma. Evlenen çiftler neyi gözden kaçırıyor da bütün o şahşahalı ve hummalı hazırlıklar sonrasında, balon sönüyor.

Niye hayal kırıklıkları bu kadar büyük oluyor ve karşılıklı onarılamıyor?

Evlilikteki beklentiler karşılıklı olarak karşılanmayınca hayal kırıklıkları gerginliğe, gerginlik çatışmalara ve eşler arasında etki tepki ilişkisine dönüşüyor ve ilişki yıpranıyor.

Evlilik terapisine başvuran çiftlerle çalışırken, kadın ve erkek her ikisinin kendi psikolojik gelişimlerinin nerede olduğu konusunun birinci derecede önemli olduğunu izlemekteyim. Kendileri ile ilgili sorunlarının farkında olmayan kadın ya da erkeğin birbirlerinin ihtiyaç, istek ve tepkilerini anlama konusunda da önemli ölçüde sorun yaşayacakları bir gerçektir.

Çiftlerden biri, eğer evlilikte yaşadıkları sorunlara ilişkin kendi katkı ve etkisini göremiyorsa, görmezden geliyorsa veya farkındalık düzeyi düşük veya yoksa terapistin çalışmayı biraz da bu açıdan ele alması gerekmektedir.

Bu nedenle evlilik terapisinde çalışırken, deneyimli terapistin kadın ve erkeği kişisel aynalamaları, her ikisinin iletişim kurarken yaptıkları hatalar ve bunun diğer eş üzerindeki etkileri, kendi kişilik özelliklerine ilişkin verdiği ipuçları örneğin; hassas, detaycı, bazı konularda daha takıntılı olabildikleri, öfke kontrol bozukluğu ile ilgili bilgilendirme ve çalışmalar, depresyon bulgusunun olup olmaması, obsesif özellikler ve gerekiyorsa böyle durumlarda bir psikiyatristle ortak çalışmak gibi konularda çok yönlü yaklaşımla ilişkideki tıkanıklıkların önü bir bir açılır.

Terapide en çok işlenen konunun kadın için eşinin ilgi göstermediği ve öfke konusu iken, erkeğinki takdir ve onay görmediği, cinsellik konusunda kadının isteksizliği konularıdır. Evliliğin ilk yıllarında aile ile ilgili konularda evliliği olumsuz etkileyen sorunlardandır.

Ayrıca ekonomik nedenler, kadının iş yaşamında daha fazla yer alması nedeniyle rol çatışmaları, hızlı tüketim, sosyal medya etkisi, başarı odaklı rekabet ortamının giderek kurumlar tarafından kızıştırılması ve bunun bireyler ve dolayısıyla evlilik üzerine etkileri, değerlerdeki değişim de bu yüzyılın evliliği olumsuz etkileyen nedenleri.

Bana gelen boşanmayı telaffuz etmeye başlamış çiftlere daha baştan söylediğim birkaç cümleyi burada da söylemek istiyorum;

"Boşanmak, bundan sonra elinizde her zaman hızlı bir şekilde hayata geçirebileceğiniz bir seçenek. Karşılıklı anlaşma ile tek celsede boşanabilirsiniz ancak evliliğiniz için üçüncü bir göz ile sorunlarınızı daha sağlıklı bir şekilde ele almanız için bir şansınız var. Bir profesyonelle çalışmak çoğu kez evliliği kurtarır. Gelin arkanıza dönüp keşke dememek için birlikte çalışalım. Birçok evlilikte sorunları doğru bakış açısıyla anlayıp beraber ele aldığımızda, çok şeyin olumlu yönde değiştiğini gördük."

Evet, evliliğiniz için evlilik danışmanlığı almaktan çekinmeyin. İyi çalışıldığında ruhsal dünyanızda olumlu yönde iyileşme hissetiğinizi bizzat deneyimleyeceksiniz. Huzurlu ve mutlu bir ilişki yaşamın en önemli anahtarı, anlam kaynağı ve çocuklarınız ve kendiniz için müthiş bir zenginliktir.