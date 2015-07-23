Erkeğin aşık olma kaygısı

Ünlü psikanalist Rollo May, kadın-erkek ilişkisi için "Tuhaf nedenlerle en çok önem taşıyan

şeyleri paylaşmakta utangacız. Böylece insanlar kendilerini, bir ilişkide daha tehlikeli

ve zedelenebilir kılacak fantezilerini, umutlarını, korkularını ve arzularını

paylaşmaktansa, bedenlerini paylaşıyorlar, hemen yatağa atlayıp kısa-devre yapıyorlar."

diyor.

Bağlanma kaygısı hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilir. Yapılan araştırmalarda ilişki

yaşamak konusunda kaygı ve kararsızlık erkeklerde daha fazla görülmekte. Yani ait olma,

yakınlık, sıcaklık kurmaya engel olan bağlanma kaygıları kendisini; sürekli yaklaşma-kaçınma,

kararsızlık, ne istediğini bilmemek, güvensizlik şeklinde gösterir.

Bağlanma kaygısı olan bir erkek, ilişkisinde yakınlaşma başladığında sıklıkla birlikte olduğu

kadını; beklenmedik bir zamanda randevuya gelmeme, ortadan kaybolma, telefonlara cevap vermeme, soğuk davranma, öfke ve aldatma gibi davranışlara maruz bırakabilir.

Genellikle yaşamlarının önemli bir bölümünde kısa süreli ilişki yaşayan, daha çok fiziksel

beraberlikleri olmuş erkek danışanlarımın, bir gün 'aşk' a düştüklerinde, sudan çıkmış

balık gibi ne yapacaklarını şaşırdıklarını, nasıl davranacaklarını bilemediklerini,

endişeye kapıldıklarını, kaybetme korkusunu çok yoğun yaşadıklarını görüyorum.

Birini tanımaya yakın durdukça, karşınıza çıkacak olan yeni durumdan hem heyecan, hem kaygı

duymak anlaşılır birşeydir ancak kendimizi bir ilişkiye bıraktığımızda, kırılmaların olabileceği riskini

göze aldığımızda, bu kırılmaları açık bir biçimde karşılıklı dile getirip, yüzleşebildiğimizde kendimiz ve

ilişkimiz için bir adım ötesi olur ve gerçek anlamda bir yakınlık oluşur.

Sadece bedensel bir yakınlığın arkasından gelen duygu, boşluğun sesidir. Birbirini

tanımayan iki kişinin sevişme sonrası yaşadığı yabancılaşma bu nedenledir.

Erkek danışanlarım, duygusal ilişkilerinde daha önce hiç tatmadıkları coşkuyu, huzuru,

adanma isteğini, birine birşeyler vermenin hazzını ve nasıl değiştiklerini anlattıklarında

benim de gözlerimin içi parlıyor... Neden mi? Kendileri için çok iyi birşey yaptıklarını

düşündüğümden!

Artık bundan etkilenmeksizin çıkamayacaklarını biliyorum, bundan sonra hep bu tadı

arayacaklarını biliyorum, artık o kadar korkmadıklarını ve birini sevmeye ve birilerinin

onu sevmesine izin verdiklerini biliyorum ve cesaret gösterdiklerini biliyorum.

Üzülüp, kırılabilme riskine karşı cesaret gösterebilme...

Arka arkaya yaşadığı kısa süreli veya tek gecelik ilişkilerin arkasından bir erkek

danışanım "O kadar hızlı yaşıyordum ki, hemen hemen herşeyi denedim ama giderek daha

mutsuz oluyordum, hatta bir ara panik atak yaşadım. Hiçbir şey zevk vermemeye başladı,

herşeyin ....nu çıkartmıştım." diyerek anlattığı durum, yukarıda bahsettiğim "yakınlık"

ihtiyacının öneminin özeti gibi.

Tabii ki bu türde yaşanan bir ilişki de yani paylaşımların yoğun olduğu, sürekliliği olan,

sevdiğiniz ve alıştığınız, değer verdiğiniz kişi ile olan ilişki devam etmeyip birgün

bitebiliyor. İşte ne olursa ondan sonra oluyor. İşinde başarılı, daha önce kendi doğrularına göre yaşayan ve hayatını devam ettiren erkek danışanlarımın; ciddi bir sarsıntı geçirdiğini, alkol kullanımını artırdığını, iş veriminin düştüğünü, uykusuzluk ve 'yaygın kaygı bozukluğu' gibi bazı psikolojik sorunlar yaşadığını görmekteyim.

Kayıp duygusunu çok ağır yaşadıklarını gözlemliyorum. "Bir daha böyle bir ilişki

yaşayabilecek miyim?", "Yalnız kalmak istemiyorum." "Çok acı çekiyorum, bir daha buna

izin vermeyeceğim." düşünceleri kendilerini esir alıyor.

Aslında kayıp duygusunu bu kadar şiddetli yaşamalarının nedeni, daha önceleri bir savunma

durumu olarak duygusal ilişkileri aşağılamaları ve bundan kaçınmaları. Eğer olması gereken

zamanlarda ilişkilerde derinleşmeye izin verseler, risk alabilseler, yüzleşmekten

kaçmasalar, bu kadar hazırlıksız yakalanmayacaklar. Ayrılık olacaksa yine üzülüp, yine yas

tutacaklar ama bunu normal sürecinde yaşayıp atlatacaklar.

Sonuç olarak, bu süreci sıkıntılı geçiren danışanlarım ile birlikte süreci; kendisini

anlama, bundan sonraki ilişkilerinde yeni bir anlayış kazanma ve güçlenme hedefine yönelik

olarak çalışıyoruz.

Afyon etkisi yaratan yaşantılardan uzaklaşıp, yaşadığınızı hissetmeye doğru giden yolun

önemli duraklarından birisi olan bu dönemler, inanın çok kıymetli.

rusennur@hotmail.com

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