Eşinize hala hayran mısınız?

Gottman' ın evliliği sürdürmenin yedi ilkesinin ilkini bir önceki yazımda yazmıştım. Okuyucudan epey ilgi gören yazıyı okuduktan sonra, eşine birbirlerini tanıma ile ilgili test uygulayan okuyucularım oldu. Sonucu benimle de paylaştılar, teşekkür ederim.

İkincisinden bu yazımda bahsedeceğim:

Sevgi ve hayranlığınızı geliştirin

Gottman' a göre bir çiftin sevgi ve hayranlık sistemi hala çalışıyorsa, evlilikleri kurtarılabilir. Sevgi ve hayranlık, mutlu ve uzun süreli bir ilişkinin en önemli öğelerindendir.

Mutlu çiftler eşlerinin kişilik kusurları yüzünden zaman zaman başka şeylerle ilgilenme dürtüsüne kapılabilseler de, evlendikleri kişinin saygıya layık olduğunu hissederler. Bir evlilikte bu duygu tamamen yok olduğunda, ilişki yeniden canlandırılamaz.

Bir çiftin sevgi ve hayranlık sisteminin hala çalışıp çalışmadığı, geçmişlerine nasıl baktıklarıyla sınanır. Evliliğiniz şu anda derin bir sorun yaşıyorsa, işlerin nasıl gittiğini sorarak birbirinize övgü yağdırmanız pek olası değildir. Ancak geçmişinize odaklanarak, çoğu kez közleşmiş olumlu hisleri ortaya çıkarabilirsiniz;

Nasıl tanışmıştınız?

Eşinizin hangi yönü sizi etkilemişti?

Onunla beraber olabilmek için hangi yolları denemiştiniz?

Uzun sohbetleriniz sırasında neler hissetmiştiniz?

Evlenene kadar hangi zorlukların üstesinden gelmiştiniz?

Düğününüzü hatırlıyor musunuz?

Anne-baba olduğunuz dönemi konuşun. Bunun ikiniz için anlamı neydi?

Geriye dönüp baktığınızda, hangi dönemler evliliğinizin mutlu dönemleri olarak öne çıkıyor?

Geriye dönüp baktığınızda, hangi dönemler evliliğinizin gerçekten zor günleri olarak öne çıkıyor? Sizce neden birlikte kaldınız? Bu zor günleri masıl atlattınız?

Bir zamanlar size zevk veren şeyleri birlikte yapmaya son verdiniz mi? Bunu beraberce araştırın.

Eşiniz ve evliliğiniz ile ilgili olumlu görüşünüz, kötü zamanlar gelip çattığında güçlü bir tampon işlevi görür. Bu iyi duyguları koruduyan çiftler her tartışmalarında ayrılık ve boşanmayla ilgili kötü düşüncelere kapılmayacaklardır.

Birbirinizin kusurlarıyla uğraşırken bile, kendinize eşinizin olumlu niteliklerini hatırlatarak mutlu bir evliliğin bozulmasını önleyebilirsiniz. Çünkü sevgi ve hayranlık hor görmenin panzehiridir.

Birbrinize karşı derinlere yerleşmiş olumlu duygularınızla ne denli temas halinde olursanız, görüşleriniz birbirinden farklı olduğunda eşinizi hor görme olasılığınız o denli azalır.

Sevgi ve hayranlığınızı canlandırmak ya da artırmak, hiç de karmaşık değildir. Uzun süredir gömülü kalan olumlu hisler bile, yalnızca üzerinde düşünerek ve konuşarak açığa çıkarılabilir. Eşiniz ve onu neden sevdiğiniz üzerinde tefekküre dalarak bunu yapabilirsiniz.

Eşinizin ve evliliğinizin olumlu yönlerini görüp bunları açıkça tartıştığınızda, aranızdaki bağ güçlenir.

Hadi o zaman eşinizin takdir ettiğiniz özelliklerinin bir listesini yapın ve kısaca buna örnek olacak bir olayı düşünüp yazın. Mesela:

1.Sevecen - Olay:

2.Duyarlı

3.Cömert

4.Sadık

5.Becerikli

6.Esprili

7.Atletik

8.Seksi

9.Şefkatli

10.Güzel

11.Yakışıklı

12.Şehvetli

13.Anlayışlı

14.Saygılı

15.Güvenilir

16.Harika bir ebeveyn

17.Eğlenceli

18.Düşünceli

19.Güçlü

20.Dürüst