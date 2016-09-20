Evet orgazm küçük ölümdür ve hemen herkes böyle bir ölümü göze almak ister.

Kadınlarda orgazm sorunu çok konuşulmayan ama hem kadının ruh ve beden sağlığı üzerinde hem de eşler arasında problem yaratabilecek bir konudur. Kadnlarda orgazm problemi sanıldığından çok daha fazladır. Birçok kadın bunu sevgilisinden ya da kocasından saklayabilmekte, bazıları da açıkça söylemektedir.

Farklı biyolojik ve ruhsal örüntüye sahip bireyler olarak düşündüğümüzde bu konuda da tek ve aynı olma halinden bahsedemeyiz. Kinsey raporunda(1950' lerdeki Amerikan toplumunun cinsel eğilimlerine ilşkin en geniş araştırma) bu durum çok net bir şekilde ortaya konmuştu. Günümüzde ise internet arama motorları üzerinden 1 milyar aramayı, araştırmacı yazarlar analiz etmişler ve cinsellikle ilgili günümüz eğilimlerini ortaya koymuşlar. Konumuz bu değil, o yüzden spesifik olarak kadınların orgazm sorunundan bahsedeceğim.

Orgazm sorunu olan kadınların çoğu; hiç orgazm olmamış kadınlar ve masturbasyonla orgazm olabildikleri halde bunu partneriyle birlikte gerçekleştiremeyenler olmak üzere iki kısıma ayrılırlar. “Orgazm olamama” sorununda, ne cinsel ilişki ne de masturbasyon sırasında hiçbir zaman klimaks yani orgazm fazına erişmek mümkün olmamakta. Bazı kadınlar uykuda iken klimaksa erişirler ancak bunu tam olarak anlatamazlar. Bazıları gerçekten orgazm olabilirler ancak kasılmalar çok zayıftır ve orgazm ile ilgili beklentiler, yaşanılandan tamamıyla farklı olabilir.

Azalmış cinsel istekle birlikte çok az lubrikasyonu(vajinal ıslanma) olan ya da hiç olmayan kadınlardan, orgazma çok yaklaşan ancak daha ilerisine kendilerini bırakamayan kadınlara kadar uzanan bir yelpaze içinde, tamamen unorgazmik(orgazm olamama) kadın sayısı çok azdır.

Kadınların çoğu tek başına ya da bir partnerin yardımı ile masturbasyon yaparsa orgazm etkili olabilir. Amerikada yapılan bir araştırmaya göre kadınların sadece % 30 u cinsel ilişki sırasında her zaman orgazm olur.

Bazı kadınlar neden orgazm olamaz?

En basit neden cinsel eğitimin olmayışıdır. Katı ve baskılayıcı yetiştirilme, suçluluk ve kaygı yaratacağından orgazm sorunu yaşanabilir.

Son zamanlarda gevşek pubokoksigeal kasların orgazmı güçleştireceği imancı da ortaya çıkmıştır.

Bir başka neden kendini yetersiz uyarma ya da uyarının bilgisiz veya eli ağır partner tarafından uygulanmasıdır.

Aşırı özdenetimli yani kontrol odaklı kadınlar, kendini bırakmakta güçlük çektiklerinden orgazm zorluğu yaşayabilirler. Böyle bir kadın orgazm sırasında partnerinin gözü önünde bayılarak veya idrar kaçırarak küçük düşeceğini veya kendini aptal durumuna sokabileceğini düşünebilir.

Bazı durumlarda fonksiyon bozukluğu ciddi bir hastalıkla veya -depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan- ilaçlarla ilişkili olabilir.

Bir başka iddia da doğum sonrası gevşeyen PC kaslarının orgazmı güçleştireceği şeklindedir.

Çözüm yoları nelerdir?

Öncelikle bu konuda kadının partnerine de iş düşmektedir. Seksüel uyum, birbirinin bu konudaki beklentilerine duyarlılık ve sabır göstermeyi gerektirir. İlk başta iyi bir ilişki önemlidir. Kadın ve erkek arasındaki çekimden tutun da bu konudaki karşılıklı geribildirimler de kadının cinsel uyarılmasına katkıda bulunur. Karısıyla hiç öpüşmeyen erkekler vardır, bu durum bile kadını olumsuz yönde etkilemektedir. Bazen kulağa fısıldanan bir söz, sevşirken konuşma, sevişmenin biçimi de etkili unsurlardır. Erkeğin erken boşalma sorunu varsa bunun da çözülmesi gerekir.

Primer unorgazmi denilen hiç orgazm olmayan kadınlarda, genellikle masturbasyona yönelik tutumları bir kez değişince tedavi edilmeleri güç değildir. Tedavide en önemli adım, başlangıçdaki direncin kırılmasıdır.

Cinselliğe dair yanlış ve olumsuz inançların değiştirilmesi.

Fantazi kurmayı denemek ve geliştirmek gerekmektedir yani cinsellik konusuna kafa yormak ve cinsel içerikli materyaller okumak ve izlemek de faydalı olmaktadır.

Ortama bağlı orgazmik fonksiyon bozukluğu yaşayanlar ise, sadece cinsel ilişki ile orgazma erişebilmesi için bazı ilave teknikleri deneyebileceği konusunda bilgilendirilmekte ve ödevler verilmektedir.

Çoğu kadın için ideal olan en azından bazen sadece cinsel ilişki yoluyla orgazma erişebilmektir. Birçok kadın vaginal ve elle uyarmaya birlikte gereksinim duymaktadır.

Sonuç olarak; bu konuyla ilgili yaşanan zorluk hayatınızı ve ilişkinizi olumsuz etkiliyorsa cinsel tedavi almaktan çekinmeyin. Benim çalışma pratiğimde gözlemim, erkeklerin bu durumlarda zamanla kendilerini yetersiz hissedebildikleri veya durumdan olumsuz etkilendikleri yönünde.

Hanımlar, tedavi sürecinde edindiğiniz bilgi ve güveni bir partnerle orgazmı paylaşma sürecine aktarmakta zorluklar yaşayabilirsiniz ancak partnerinizi de dahil ederek, soruna sizin de mutlu olacağınız çözümler bulabilirsiniz.

Yararlanılan kaynak:

Gillan, P.(1987): Cinsel Sorunlar ve Tedavileri El Kitabı. çev. Eker, E., Özmen, M., Özmen, E.. Menteş kitabevi,1. Türkçe Baskı, 1993, İstanbul.