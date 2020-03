Seks yakınlık kurma yollarından en keyifli olanı dersem, kim reddeder? Sahi kim reddeder?

"Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama." diyen şarkıdaki gibi bir seksten söz etmediğimi baştan belirtmeliyim ama konu şarkıdaki gibi de olsa, profesyonel çalışan birine 100 dolar verip birlikte olmak gibi de olsa, bunu yapanlar için de -yaygın olarak bildiğimiz bu kişiler erkek oluyor- yine bir şekilde kadın bedenine yakınlık kurma ihtiyacını içinde barındırır.

Hatta birkaç yıl önce Las Vegas' a yaptığım bir seyahatte taksi şöforü, zengin kadınlar için de o civarlarda böyle bir hizmet için uygun yer arandığını anlatmıştı.

Freud "Orgazm en iyi uzlaştırıcıdır" demiş ya, cinsellik kavgayı ve çatışmayı yatıştırır ve iyileştirir mi kendinize bir sorun.

Cinselliği ve seksi konuşmanın bizim toplumumuzda o kadar kolay olmadığını, terapi seanslarımdan biliyorum. Terapistin bu konudaki rahatlığı ve uygun yaklaşımının danışanlara da iyi geldiğini ve bu konuda kendilerini daha rahat ifade ettiklerini de biliyorum.

Sorun şu ki; cinsellik hala bizim toplumumuzda özellikle kadın tarafında kendini özgür hissettiği bir alan değil.

Evli çiftler çoğu kez cinsel yaşamlarıma ilişkin ya konuşmuyorlar ya da belirsiz konuşmalar yaparak durumu yadsımaya çalışıyorlar.

Birincisi anatomiyi herkesin bir tanıması lazım, kulaktan dolma bilgilerle bu iş olmaz.

Klitoris neresidir? Kaç kadın buna ilgi gösterip zevk almanın yollarını geliştirmiştir? Ya da kaç erkek klitorisin tam yerini bilerek sevişir.

Niye sayısı azımsanmayacak kadın, erkeğin kendisine yaptığı oral seksi istemez? Utanç ve ayıp olduğuna dair duygu ve düşüncesi mi yoksa pis olduğuna dair inançları mıdır onu zorlayan.

Seks yapma ihtiyacı çiftlerden herbirinde kadın veya erkekde farklı şiddette olabilir. Erkek daha sık, kadın daha az sayıda sevişmek istiyor olsa da, o zaman bile kadını daha fazla cinsel birlikteliğe dahil etmenin yolları vardır.

Kadına cinsel birleşme odaklı değil de, duyuları bakımından yaklaşıp karşılıklı masaj yaparak bedenini keşfini sağlamak, yumuşaklık, duygusal yakınlığı arttırmak çok işe yarayan yöntemlerdir.

Evliliğinizin sınırları içinde tüm dileklerin, fantezilerin ve arzuların kabul edilebilir olduğunu benimsemeye çalışmak sizi birbirinize daha çok yakınlaştıracaktır.

Birbirinizin neden hoşlandığınızı söylemenin bir sakıncası yoktur, ayıp diye düşünüyorsanız, cinsellik yaşayan iki kişi arasında ayıp yoktur. "Uzun uzun öpüşmekten hoşlanıyorum." ya da "Şuramı uzun öpmen beni çıldırtıyor." demek bir dilektir ve eşiniz zaman içinde bunu dikkate alacaktır.

Birbirinizi zorlamaktan kaçının, cinsel beklentilerinizi söyleme tarzınız; "Hoşuma gidiyor", "Çok zevk alıyorum", "Beni çok tahrik ediyor" gibi arzu içeren sözcüklerle bitsin.

Eşinize "Şurama dokunma!" yerine "Burama dokunmandan ve okşamandan çok zevk alıyorum" diye ifade ederek hoşlandığınız yere yönlendirin. Aksi taktirde eşiniz zamanla cinsellikten soğur.

Fantezileri söylemek konusunda karşınızdakine açık olmaya çalışın ya da eşiniz size söylüyorsa bir anlam aramayın, onu dinleyin, sadece istediği birşey olarak bakın, kabul etmeseniz de iğrenç ve kötü diye tanımlamalarda bulunmayın, iğrenç gelmiyorsa kabul edin.

Fantezi hayal dünyasının bir zenginliğidir ve cinselliği çok daha keyifli kılar, oyun olarak bakarsanız belki de oyun oynamak hoşunuza gider! Bazen kendinizi bile hayrete düşürecek keşifler yapabilirsiniz, birbirinize izin verin.

Eşinizin fiziksel özellikleri ile ilgili çekinceleri varsa onu rahatlatacak ifadeler kullanın: "Ben göbekten hoşlanmıyorum." ya da "Çok kilo aldın." diyen bir erkeğin eşinin yatakta birlikte olurken ne hissedeceğini önceden düşünün. Ya da bir kadının kaslı vücut ile ilgili söylemleri sık sık dile getirmesi için de, aynı durum geçerli.

İhtiyaç ve arzularınız farklı olabilir, buna saygı duyun ve anlamaya çalışın.

Seks kimi zaman hızlı, kimi zaman çok romantik ve aşk dolu olabilir. Hızlıca kapı arkasında olabileceği gibi, kimi zaman uzun uzun yaşayacağınız bir zevkler bütününe dönüşebilir.

Her zaman aynı performansta olmayabilir, her zaman herkes hazır asker de olamayabilir. Erkek de hazır olmadığında bunu eşine söylemekten çekinmemeli; İşin şakası ama "Her zaman aynı atışa hazır olmalıyım." psikolojisinde olmak da sıkıntı verici olmalı.

Olabildiğince duygudan zengin ve ruhunuzla sevişmek arzu edilendir. Ruhunuzla seviştiğinizde, enstürmandan zengin bir orkestradan çıkan tınılar gibi hisleriniz de çok sesli olur.

Özellikle kadınların seksi kendilerine sundukları bir iyi hissetme, rahatlama, ilişki kurmanın en özel yolu, zevk ve heyecanlar demeti olarak görmeleri çok önemlidir. "Ay şunun gönlünü bir yapayım da sussun." diye görev edindiğiniz seks, kendi bedeninize ve ruhunuza da ihanettir.

Çoğu zaman ilişkinizin problemli olması da cinselliği olumsuz etkiler, eğer iletişim probleminiz varsa bunu halletmenin yollarını hemen bulmaya çalışın, ya birbirinizle konuşarak uygun çözüm yolları bulun, olmuyorsa profesyonel yardım alın, zaman sizden gidiyor çünkü.

Seks hem kendinizin hem partnerinizin içtiği bir yaşam iksiridir. İşin tuhaf yanı içip içip ölürsünüz, sonra tekrar canlanıp daha aşkın bir ruh ve bedenle varolabilmek için.

Eeeeee... ne demiştik daha önce, "Orgazm küçük ölüm" değil miydi?