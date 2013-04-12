Seni tanımak seni sevmektir

Eşinizi ne kadar tanıyorsunuz?

Bu yazımda evli çiftlere faydası dokunacağını umduğum, Amerikalı psikologlar; Dr John Gottman ve Nan Sılver'ın evlliliği sürdürmek için öne sürdükleri yedi ilkeden ilkini özetlemeye çalışacağım. Daha sonra devam yazılarımda sırasıyla diğer maddeleri tek tek anlatacağım. İlk ilke:

Sevgi haritalarınızı genişletin

Eşlerin birbirlerinin yaşamındaki ayrıntılara önem vermediklerini ve büyük bir dikkatsizlik gösterdiklerini tespit eden Gottman, evdeki köpeğin adını ya da evin arka kapısını nasıl bulacağını bile bilmeyen eşlerin olduğundan sözediyor.

Çiftlerin birbirlerinin neden keyif aldıklarını, hoşlanıp hoşlanmadığı şeyleri, korkuları, stresleri hakkında bir fikre sahip olmaları çok önemli; rock müzik mi seviyor? Eğer öyleyse en sevdiği sanatçı kim?

Eşinizin işyerindeki problemlerinin ne olduğunu anımsıyor musunuz?

Duygusal zekalı çiftler birbirlerinin dünyası ile yakından ilgili oldukları için Gottman buna "Bir sevgi haritasına sahip olmak" diyor. Bu deyimi beyinlerinde, eşlerinin yaşantısı ile ilgili tüm bilgileri sakladıkları yer olarak kullanıyor. Eşler birbirlerinin geçmişindeki önemli olayları hatırlar ve eşlerinin dünyasındaki olgular ve duygular değiştikçe, bilgilerini güncellemeyi sürdürürler.

Kadın kocası için salata siparişi verdiğinde yanında sosunu da istemeyi unutmaz.

Erkek, eğer eşi geç saatlere kadar çalışıyorsa onun en sevdiği televizyon programını banta alır, çünkü hangisi olduğunu ve ne zaman gösterildiğini bilir. Eşinin patronu hakkında ne hissettiğini de bilir.

Birbirlerinin hedefleri, endişeleri, umutları hakkında bilgi sahibidirler.

Gottman, "Böylesi bir sevgi haritanız yoksa karşınızdakini tanıyamazsınız. Birbirinizi tam olarak tanıyamazsanız, onu gerçek anlamda nasıl sevebilirsiniz" diyor.

Birbirinin dünyasına yönelik ayrıntılı sevgi haritaları olan çiftler, stresli olaylar ve çatışmayla başetmede daha hazırlıklıdırlar.

Başlangıçtan itibaren birbiriniz hakkında derin bir bilgiye sahip değilseniz, yaşantınızda ani ve çok büyük bir değişiklik olduğunda evliliğiniz kolayca yolunu yitirebilir.

Yalnızca hobiler, spor, vb gibi yaşamlarının genel hatlarıyla değil, ayrıca birbirlerinin en derin özlemleri, inançları ve korkularıyla da ilgili olan çiflerin aralarında derin bir bağ oluşur.

Bir çiftin birbirine vereceği en büyük armağan, tanıdığını ve anlaşıldığını hissetme keyfidir.

Hadi o zaman eşinizle oyun oyun oynamaya başlayın;

En sevdiğim çiçek hangisi?

En çok neden korkuyorum?

En beğendiğim televizyon programı hangisi?

Hobilerimden birini söyle.

Evlilik yıldönümümüzün tarihi ne?

Şu an hangi sıkıntılarla karşı karşıyayım?

En büyük rakibimin ya da düşmanımın adını söyle.

Tanıdığımız insanlar arasında, en az hoşlandığım kişi kim?

Arzu, umut ve dileklerimden ikisini say.

En sevdiğim şarkı hangisi?

En beğendiğim tatlılardan birisini söyle.

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(Devam edecek)

Kaynak:

Gottman,j., Sılver, N.(2002). Evliliği sürdürmenin yedi ilkesi. Çev. Ezgi Deniz. Varlık Yayınları, İstanbul.