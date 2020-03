Dikkat! Teknoloji psikolojinizi bozabilir.

Gün geçtikçe teknoloji daha da ilerliyor ve hayatımızın her alanına yayılmaya devam ediyor. Kuşkusuz bu gelişmeler hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor ve bilgiye her an ulaşabiliyoruz. Gencinden yaşlısına herkesin hayatının ortasına yerleşen teknoloji hepimizin vazgeçilmezi haline geldi.

Peki ama bu vazgeçilmezlik bizi nasıl etkiliyor?

Herkes hayatımıza olan katkılarından bahsederken, ben konuyu biraz daha psikolojik boyutuyla ele almak istiyorum.

Geçenlerde bir TV programında teknolojik gelimeler, siber saldırılar ve siber güvenlik planları hakkında konuşulurken, konuklardan biri “bu işin içinde olmak kendimi güvensiz hissettiriyor ve paranoyam artıyor” dediğinde, diğer konuklar aslında gelişen teknolojinin bir o kadar da kendilerini olumsuz etkilediğini fark ettiler. Bir anda programın odak noktası değişti ve konuklar teknolojiye dair endişelerini dile getirmeye başladılar.

Sonra düşündüm de, seanslarda bazı danışanlarımın sık sık dile getirdiği izleniyor/dinleniyor olma endişesini ve sürekli kendilerini/başkalarını kontrol etme ihtiyacı hissettiklerini hatırladım. Bir de teknoloji bağımlılığından yakınan danışanlarım aklıma geldi.

Teknoloji çoğunlukla bağımlı kişilik özellikleri olan insanları olumsuz etkiliyor.

Bağımlı kişilik özelliklerine sahip olan kişilerin ilişkilerinde de bağımlı hale geldiklerini söylemek yanlış olmaz. Bu kişiler teknolojiyi genelde bir baş etme olarak kullanırlar ve ilişkilerine dair duydukları endişelerini teknoloji ile azaltmaya çalışırlar.

Bazen çevremizdeki kişiler; akıllı telefonlardaki uygulamalara sıklıkla girerek karşıdaki kişinin uygulamalarda en son ne zaman çevrimiçi olduğuna, mesajlarının iletilip iletilmediğini okunup okunmadığını kontrol ettiğine, en son ne zaman kiminle ve nerede yer bildirimi yaptığına, kimlerle fotoğraf paylaşımı yaptıklarına bakarlar. Hatta belki de zaman zaman bizler bile yapıyoruz bu davranışları.

Bazen de önemli bir konu hakkında konuşurken hepimiz yaparız, acaba telefonu kapattım mı diye kontrol ederiz. Bazen ise dokunmatik ekranlı telefonlarımızda yanlışlıkla parmağımız dokunarak bazı özellikleri açtığımız olur, hemen endişe duyarız. Kendimizi tehlikede hissederiz, güvensizlik duyarız.

Kullandığımız teknolojik cihazlarda pek çok özelliğin bulunuyor olması bu endişeleri yaşamamıza sebep olabiliyor, normal de; ancak bu endişenin boyutu ve hayatımızı ne kadar etkilediği önemlidir. Eğer bu endişe kişiyi çok huzursuz ediyor ve kişi endişe yaratan düşünceleri aklından atamıyorsa, bunun altında yatan farklı sebepler olabilir, araştırılması gerekir.

Ayrıca bu cihazlar elden düşmüyor ve yokluğu daha çok endişe yaratıyorsa teknolojiye bağımlı hale gelmiş olabiliriz, dikkat etmek gerekir.

Teknoloji bağımlılığı ele alınması gereken bir başka konu; ama teknolojinin özelliklerinin kötüye kullanıldığı bir dönemde olduğumuz düşünülürse, bağımlı kişilik özellikleri taşıyanların daha çok tehlike altında olduğunu unutmamak gerekir.

Uzm. Psk. Didem ÜNGÖR DÖRTKOL

www.psikologdidemungor.com

https://www.instagram.com/psikologdidemungor/?hl=tr