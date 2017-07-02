İlişkilerde sınır problemi

İLİŞKİLERDE SINIR PROBLEMİ

Toplumumuzda insanlar sıklıkla ilişkilerinden şikâyet etmekte ve ilişki problemleri için psikolojik destek alma ihtiyacı hissetmektedirler.

Bu problemler çoğunlukla benzer sebeplerden kaynaklanmaktadır. Partnerlerin birbirlerinin yaşantısına fazla müdahale ediyor olması, çiftlerin birbirlerini değiştirmeye çalışması, aile büyüklerinin çocuklarının büyüdüklerini kabul etmeyerek çiftin ilişkisine dahil olmak istemeleri, ev ve iş yaşantılarının iç içe geçiyor olması vb. sebepler çoğu zaman çiftlerin ilişkilerinde problemler yaşamasına sebep olmaktadır.

Aslında bakıldığında, temel sorun yetişkinlerin kendilerine ve çevresindekilere sınır koyamamalarından kaynaklanmaktadır.

Sınır koymak, Türk toplumunda insanların belki de en çok zorlandığı; ama bir o kadar da gerekli ve önemli bir davranıştır. Genellikle kolektif kültürel yapımızla çeliştiği için sınır koyma davranışı bencil olmakla karıştırılır. Kendi duygu ve düşüncelerine öncelik veren, bireysel değerlerini önemseyen kişiler, ne yazık ki toplumumuzda “bencil” insanlar olarak etiketleniyorlar.

Halbuki sınır koymaktan kasıt, sağlıklı bir yetişkin olarak bireyin kendi duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilir olması, yeri geldiğinde çevresindekilere “hayır” diyebiliyor olması ve kendi kararlarını almak konusunda sorumluluk bilinci içinde olmasıdır.

Bir yetişkinden ilişkilerinde kendini özgürce ifade edebiliyor ve karşısındakilere sağlıklı sınırı koyabiliyor olması beklenir. Kişi ancak o zaman sağlıklı ilişkiler içinde bulunabilir ve kendini rahat hissedebilir. Aksi takdirde iç içe geçmiş ilişkilerden ve ilişki problemlerinden kaçmak imkansızdır.

Uzm. Psk. Didem ÜNGÖR DÖRTKOL

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