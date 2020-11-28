İnsan, ruh ve beden sağlığı ile bütün bir varlıktır. Koronavirüs beden sağlığımızı tehdit eden bir durumdur. Dolayısıyla bedeni tehdit eden bir durumun ruh sağlığımız üzerinde de etkileri vardır. Son zamanlarda duygu durumumuz ve davranışlarımızda meydana gelen değişiklikler, koronavirüsün psikolojimiz üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi olduğunu göstermektedir.
Peki bu dönemde ruhsal olarak neler yaşıyoruz?
İçinden geçtiğimiz süreç elbette ki hepimiz için endişe uyandırıyor ve kendimizi depresif hissettiriyor. Ancak yaşadığımız duygusal değişikliklerde yalnız olmadığımızı bilmemiz gerekir. Koronavirüs gibi böylesine belirsiz bir durum karşısında endişelenmek ve kaygı hissetmek oldukça doğal, beklenen kaçınılmaz bir duygudur. Çünkü gerçek anlamda bir tehlike ile karşı karşıyayız.
Belki süreç biraz uzadı ancak tarihteki örneklerine ve hayatımızda yaşadığımız olumsuz deneyimlere baktığımızda her kötü giden şeyin günün birinde sona erdiğini görüyoruz. Bu yaşantıların yerini yeni deneyimlere bıraktığını hatırlamamız gerekir. Bu salgının bir ömrü olduğunu bilmek bizim kendimiz daha umutlu hissetmemizi sağlayacak ve endişelerimi hafifletecektir.
Sağlıkla kalın…
Uzm. Klinik Psk. Didem ÜNGÖR DÖRTKOL
@psikologdidemungor