Emziren annelerin dikkatine! Emzirirken nasıl beslenmeli?

Emziren anneler, sürekli size bir şeyler söyleniyor farkındayım. Ama bu dönemde yapmanız gereken en önemli şey çevreden gelen seslere kulaklarınızı tıkamanız. Küçük memede az süt olur, şekerli yemezsen sütün gelmez, bebek sanki küçük mü, az mı emiyor sanki, sanırım sütün yetmiyor… gibi birçok yorum yapılır, herkes bir şey söyler. Annenin söylenenleri kulak arkası yapması ve stresten uzak durması çok çok önemlidir.

Anne sütü:

Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağıdır. Ek gıdaya geçildikten sonra da 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmelidir.

-Besin ögeleri bileşimi bebeğin tüm gereksinimlerini karşılar.

-Sindirime yardımcı aktif enzimler, enfeksiyonu önleyen bağışıklık ögeleri, hormonlar ve büyüme etmenleri içerir.

-Emzirme, bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcı olur.

-Anne sütü bebeği ishal, solunum yolu enfeksiyonları, astım, alerji, Tip1 diyabet, lösemi, lenfoma ve ani bebek ölümü sendromuna karşı bebeği korur.

-Bebeğin bağırsak florasının oluşumu ve korunması için oldukça önemlidir.

Emzirmenin annenin sağlığına da koruyucu etkisi vardır

-Doğum sonrası kanamaları azaltır. Göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve anemi riskini azaltır.

-Anne emzirirken salgılanan oksitosin hormonu da aslında mutluluk hormonudur.

-Annenin doğum öncesi vücut yapısına yeniden kavuşmasını kolaylaştırır hem rahim toparlanması hem de alınan kilonun verilmesini kolaylaştırır.

EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENME ÖNERİLERİ

-Emzirme sırasında normal olarak kilo vereceksiniz.

Vücudunuz 10 ml süt salınımı için yaklaşık 7 kalori harcar. İlk 4 ayda her ay yaklaşık 500 gram ile 1 kg arası kilo vereceksiniz. Ancak tartı kaybı açısından emziren anneler arasında büyük farklar görülür. Ayda 2 kilodan daha fazla tartı kaybetmek doğru değildir.

-Emzirme sırasında fazla sıvı ihtiyacınız olacaktır.

Her emzirme seansında bir bardak, yani 200-250 ml.su için. Sütün sık aralıklarla sağılmasının süt üretimini daha olumlu etkilediği bilinmektedir. Emzirme döneminde kendinizi susamış hissettiğiniz zamanlar daha fazla olacaktır. Günde 2.5-3 litreye yakın sıvı almaya dikkat edin.

-Bütün besin gruplarından dengeli bir şekilde aldığınız sağlıklı beslenme programı hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için çok önemli. Unutmayın ki anne karnında olmasa bile onu hala siz besliyorsunuz ve yediklerinizin sütünüze etkisi de yüksek. Dengeli beslenmek sütünüzün miktarı ve kalitesi için çok önemli.

-Uyku düzeniniz ilk zamanlar karışsa da gün içinde öğünlerinizi atlamayın.

-Yeterli miktarda protein almak için her gün kahvaltınızda yumurtayı ihmal etmeyin.

-Gün içinde ana öğünlerde, protein alımını desteklemek için tavuk/köfte tüketin.

-Protein yeterli miktarda alınmalıdır. Özellikle balık haftada en az 2 kez tüketilmelidir.

-B12 vitamini süt verimliliği için önemlidir. En iyi kaynağı ise, yağsız kırmızı et ve yumurtadır.

-Kalsiyumun yeterli alınması, annenin kemik sağlığı için önemlidir. Kadınlardaki osteoporoz riski unutulmamalıdır.

-Folik asit gebelik döneminde olduğu kadar, emzirme döneminde de önemlidir. Yeşil yapraklı sebzeleri bol tüketmeye özen gösterin.

-B vitamini tüketimi de yeterli olmalıdır. Bunun için tam buğday, bulgur ve kuru baklagiller tercih edilebilir.

-Magnezyum ve çinko her kadın için yaşamın her döneminde önemlidir. En iyi kaynaklarından bazıları kırmızı et ile fındık ve bademdir

-D vitamini anne sütünde yeterli değildir. Bebeğe yapılan takviyeye rağmen, güneşli havalarda her gün 15-20 dakika açık havaya çıkarmak, bu vitaminin sentezi için faydalı olur.

-Demir eksikliğiniz varsa, pekmez veya kuru üzüm yanında C vitamini içeren bir taze meyve tercih etmelisiniz.

-Kafein anne sütünden bebeğe geçerek bebekte uykusuzluk ve huzursuzluk yapabilmektedir. Emzirirken en fazla 200 mg kadar kafein (günde 1 fincan kadar) tüketilebilir. Gözlem yaparak kafein tüketebilirsiniz.

-Bu dönemde şekerli, şerbetli tatlılardan ve hamur işlerinden uzak durmaya çalışınız. Bunları tüketmek size sadece boş kalori olarak geri dönecektir. İhtiyaç olursa şekersiz tarifler veya ev yapımı sütlü tatlılar tercih edilebilir.

Bilimselliği kanıtlanmasa da soğan, bulgur, ısırgan otu çayı ve malt, süt salınımına genelde pozitif etkilemektedir.

Aynı zamanda rezene, çemen otu, rooibos, dereotu, arpa süt arttırıcı ve gaz giderici olarak destek vermektedir.

-Emzirme süresinde sakin ve rahat ortamda bebeğinizle bağ kurun. Gece, gündüz, bebeğiniz açlık gösterdiği her an bebeğinizi emzirin, bebeğiniz doyduğunda zaten emmeyi bırakacak ve uykuya dalacaktır. İlk zamanlar bebeğiniz henüz çok küçükken kolay yoruldukları için karnı doymamasına rağmen uyuyakalabilir, bu durumda emzirmeyi tekrar deneyin. Unutmayın ki ne kadar çok emzirirseniz sütünüz o kadar artar.

-Hamilelik döneminde aldığınız kiloları düşünmeyin. Bunu stres haline getirmeyin. Emzirme dönemi de hamilelik gibi hayatınızda başınıza sayılı gelecek dönemlerden biri. Bu dönemi hem kendiniz hem de bebeğiniz için en sağlıklı ve güzel şekilde geçirmeye çalışın.

! İlaç almanız gereken bir durum olursa, mutlaka doktorunuza danışın.

! Alkol ve sigara tüketilmemelidir.

Emziren annenin kaçınması gereken gıdalar nelerdir?

Eğer, bebeğiniz sizin aldığınız bazı gıdalara hassasiyet gösteriyor, emzirme sonrasında huzursuz oluyorsa, bir süre o gıdadan uzak kalmayı deneyebilirsiniz. Bebeğinizin rahatladığını fark ederseniz, emzirme süreci boyunca o gıdayı beslenmenizden çıkarmanızda yarar vardır. Ailede belli bazı gıda alerjileri varsa, bu gıdaları tüketirken de dikkatli olmanızda yarar vardır. Kişiden kişiye vücudun verdiği tepki değişiyor olsa da lahana, karnabahar, kuru baklagiller, soğan, sarımsak gibi keskin kokulu gıdalar sıkça suçlanmakta, bebekte gaz sancısını artırdığı ileri sürülmektedir. Böyle bir durum gözlemlerseniz, bir süre bu gıdalardan uzak kalmayı deneyebilirsiniz.