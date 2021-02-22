Kolajen deposu ev yapımı smoothie tarifleri

1) Candice Swanepoel’in Yaban Mersini-Muz Smoothie Tarifi

Ünlü Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel; dümdüz bir karın için yardımcı olduğunu söylediği bu smoothie tarifinin aynı zamanda cilt için de çok iyi antioksidan görevi gördüğünü belirtiyor.

Malzemeler

1 dondurulmuş muz

1 yemek kaşığı protein tozu

1 kap yaban mersini

1 yemek kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı badem ezmesi

1/2 kap hindistan cevizi suyu

1 yemek kaşığı spirulina

Tüm malzemeleri smoothie haline getirin ve işte hazır!

2) Kolajenli Turuncu Smoothie

Malzemeler:

1 su bardağı portakal suyu

1 adet orta boy havuç

2 cm taze zencefil, küçük doğranmış

2 cm taze zerdeçal, küçük doğranmış

3 çorba kaşığı (45ml) ilikli kemik suyu

Hazırlanışı:

Havuçların suyunu katı meyve suyu sıkacağı yardımıyla sıkın. Havuç suyu, portakal suyu, zencefil, zerdeçal ve ilikli kemik suyunu mikser haznesine aktarın. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Kolajenli turuncu smoothie’yi hemen servis edin.

3) Gençlik İksiri Smoothie

Nem kaybı ve kolajen üretiminin azalması bizi hiç sevmediğimiz o çizgiler ve kırışıklar evrenine bir adım daha yaklaştırıyor. Özellikle kışın nem kaybı çok olunca çizgiler daha da belirginleşiyor. Kullanılan toz kolajen, yeni hücre oluşumu ve cilt elastikiyetini sağlıyor. Lafı uzatmadan çizgileri kaybetmek için tarife geçelim.

Malzemeler:

Kolajen tozu (günlük kullandığınız miktarda)

½ muz

2 kaşık organik şekersiz fıstık ezmesi

1 bardak pirinç sütü

1 çay kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender haznesine ekleyin ve karıştırın. Pirinç sütü yerine badem sütü de tercih edebilirsiniz.

4) Nem Deposu Smoothie

Kışın ellerimiz, yüzümüz en çok da dudaklarımız soğuktan kuruyor. Dışarıdan yapılan takviyeler nem kaybını bir yere kadar önleyebilir. Ancak içeriden yapılan takviye çok daha hızlı ve kesin sonuç veriyor. Ayrıca bu tarif, saçlarınızın kaybettiği nemi kazanmasına da yardımcı olacak.

Malzemeler:

1 bardak hindistan cevizi suyu

1 bardak ıspanak

1 elma

½ avokado

½ limon

1 kaşık spirulina

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender haznesine ekleyin ve karıştırın.

Yapılışı oldukça pratik tadı da çok lezzetli olan bu tarifleri umarım beğenirsiniz. Haftaya farklı konular hakkında yazılarımla sizlerle buluşacağım. Peki sizlerin bana sormak istediğiniz konular var mı?

Sağlıkla, haftaya görüşmek üzere!

İnstagram: @esraisikdemir