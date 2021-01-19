Ben Diyetisyen Esra Işıkdemir.

İsmimin önünde diyetisyen yazıyor evet ben o kişiyim!

Ahhh yine birileri sağlıklı beslenmekten bahsedip neler lezzetli ama zararlı, neleri yememek lazım yazıp, yeşili sev salata ye diyecek diye endişelisiniz biliyorum. Önyargılı olmayınız diye hemen kendimden bahsetmek ve sizlerle tanışmak istiyorum.

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16 senedir Tip 1 Diyabetliyim. Yani kısaca insüline bağımlı şeker hastasıyım. Bu kulağa kötü gelebiliyor farkındayım fakat ben bu durumu çok seviyorum. Mücadele ettiğim bu hastalık benim büyük bir aşkla yaptığım mesleği seçmemin asıl sebebi!

Aynı zamanda haşimato hastasıyım ve pre-menopoz dönemindeyim. ‘Daha çok gençsin ne menopozu?’ diyenleri duyar gibiyim…

Hepimizin hayatında “Bununla nasıl başa çıkacağım, bütün hastalıklar da beni buluyor!” dediğiniz dönemler olabilir.

Yalnız değilsiniz demek için buradayım. Bu gibi durumlarla nasıl daha kolay başa çıkabiliriz bunları konuşmak için buradayım. Hastalıklara karşı önlemlerimizi nasıl baştan alabilir, nasıl daha sağlıklı ve dinç hissedebilirizi konuşmak için buradayım. Ben sizlerle beraber olmak, sizlere destek olmak ve yaşadığımız süreçlerde sizlere iyi gelerek sizlerden destek bulmak için buradayım. Paylaşmak, belki de hayatı…

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Amacımız sadece kilo vermek değil asla, burada sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam adına neleri merak ediyorsanız hepsini birlikte konuşacak ve paylaşacağız.

Merak ettiğiniz tüm soruları @esraisikdemir Instagram hesabımdan veya dyt.esraisikdemir@gmail.com mail adresimden bana ulaştırabilirsiniz. Cevap vermekten büyük mutluluk duyacağım. Sizlerle röportajlar da yapacak, birbirimizin hayatına dokunmasına vesile olacağım.

Değişim tek bir adımla başlar, harekete geç. Ben paylaşımlarımız için şimdiden çok heyecanlıyım!

Yazılarım için lütfen takipte kalın!

Diyetisyen Esra Işıkdemir