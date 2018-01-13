Kısır Döngü: İletişim Problemi...

“Hep beni mi buluyor tüm sorunlu insanlar!” şikayetini neredeyse tüm insanlardan sık sık duyarız. Ya insanlar bizi yanlış anlar ya da biz onları ve ardından yine o kısır döngü; iletişim problemi…

Aslında sorun yanlış anlamak ya da yanlış anlaşılmak değil, asıl sorun çevremizdeki insanlarla konuştuğumuz dildir.

İnsanlarla iletişim kurarken genellikle “sen” dilini kullanırız. Sen dili kullanımı yargılayıcı ve suçlayıcıdır, olumsuz genellemeler içerir. Karşı taraf eleştirildiğini hissettiği için kendini savunmaya çalışır, karşı gelir, direnir ve hatta saldırıya geçer. Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir, neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur, konu amacı dışına çıkar ve birçok eski biriktirilmiş konunun açılmasına sebep olur.

Sen dili ne kadar yumuşak söylenirse söylensin karşınızda bulunan kişiye suçlandığını düşündürür. Bu sebeple aslında yanlış bir dildir. İletişimde kullanılması gereken ve maalesef toplumda çok az sayıda insanın kullandığı dil, BEN DİLİ‘dir.

Kişinin karşılaştığı durum veya davranış karşısında tepkisini kendi duygu ve düşünceleriyle açıkladığı ifade tarzına “BEN DİLİ” adı verilmektedir.

BEN DİLİ, karşımızdaki kişiye kendimizi 3D ile anlatma sanatıdır. 3D,“Duygu-Düşünce ve Davranış”ı kapsar. Yaşadığınız olay ile ilgili kendi düşüncenizi, bu olayda hissettiğiniz duygunuzu, ve olay ile ilgili olan tutumunuzu/davranışınızı karşınızdaki kişiye aktardıktan hemen sonra çözüm önerisi sunmalısınız ya da birlikte çözmeyi teklif etmelisiniz.

Bir örnekle bu durumu açıklamak istersek;

Diyelim ki eşinizin artık sizinle eskisi kadar ilgilenmediğini düşünüyorsunuz ve bu konuyu onunla konuşmak istiyorsunuz:

-Son zamanlarda eskiye oranla daha fazla ihmal edildiğimi düşünüyorum ve bu düşünce benim bu konuya sabah akşam odaklanmamı ve sebep arayarak geçirmemi sağlıyor. (Düşünce)

-Kendimi bu konuyla ilgili olarak mutsuz ve çaresiz hissediyorum. (Duygu)

-Bu da benim sık sık ağlamama ve kendimi odaya kapatmama sebep oluyor. (Davranış)

* Bu konunun önemli ve ilişkimiz için problem olduğunu düşünüyorum. Çözüm olarakta birlikte yaptığımız sosyal aktiviteleri arttırmayı öneriyorum. Senin bu konudaki bakış açınsa bize ışık tutabilir senin çözüm önerin nedir?

Ben dili kişinin karşılaştığı olaylara olan yaklaşımını yani gerçek duygu ve yaşantılarını açıklar. Yargılama, yorum veya suçlama içermez dolayısıyla ben dilinin kullanımı karşı tarafa suçluluk hissettirmez. Herhangi bir saldırı olmadığı için savunma durumu da söz konusu değildir. Kişiliğe değil davranışa yöneliktir. Karşı taraf dinlemeye ve iletişimi sürdürmeye istekli olur.

Bugüne kadar sen dilini kullanmak size bir şey kazandırmadı aksine kaybettirdi.

Şimdi artık bir de ben dilini deneyin…