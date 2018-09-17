2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Bugün İtibariyle Başladı. İyi Bir Gün Olsun.

Bugün okullar açılıyor... Kimisinin mutluluğu, kimisinin korkuları, kimisinin heyecanları var bugüne dair...

Ama her yeni başlangıç, ve her yeni bir gün umuttur. O yüzden bugün iyi bir gün. Tadını çıkarın.

Bir şeye başlamak ve ilk adımı atmak her zaman zordur. Ama sonrasında her şey kendiliğinden devam eder ve yeni günlere, güzel günlere, hedeflere, hayallere ulaşırsınız.

Hiçbir gün, ay, yıl ne birbirinden daha kolay ne de daha zor. Bu senin o anı, zamanı nasıl karşıladığınla ilgili. O halde bugünü "iyi bir gün" olarak karşılayalım ve her yeni iyi bir gün için kendimize inanalım.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı başlasın o zaman...

Umarım tüm öğrenciler için hedeflerine hayallerine bir adım daha yaklaştıkları bir yıl olur.

Hiçbir zaman en başarılı olmak zorunda değilsiniz. Çok başarılı olmak zorunda da değilsiniz. Bazen çok başarılı insanların hayatları başarısızlıklar ile doludur. Bu hep böyledir. Başarılı insanlar hayatlarında birçok inişler ve çıkışlar yaşamışlardır. Hayat her zaman düz bir yol değildir. Engebeli, sert virajlı yollar da vardır.

Önemli olan, güçlükler ve zorlukları da kabul edip, bunları kendini geliştirmek daha yükseğe taşımak için ders niteliğinde olumluya, fırsata dönüştürmektir.

Ebeveynler ve öğretmenler siz de bu yeni yılla birlikte başarının sevgiden önce gelmediğini unutmayın ve lütfen tüm çocukları, öğrencileri önce sevin ve saygı duyun. Onların bir birey olduğunu unutmadan tüm yönleriyle görün,sevin ve sayın. Her çocuk, öğrenci her konuda başarılı veya yetenekli olmak zorunda değildir. Kaldı ki bu çoğu zaman mümkün de değildir.

Onlara zaman zaman başarısız da olsalar bazı yetenekleri yeterli olmasa da, her zaman yapamayacaklarına değil yapabileceklerine yönlendirin ve onlar için alternatifler geliştirerek her zaman yeni bir kapının ve yolun olduğunu gösterin.

Herkesin becerisi, yeteneği farklıdır unutmayın. Her birey, çocuk, öğrenci kendine hastır, özeldir.

İyi bir gün, İyi bir yıl olması dileğimle...

Başlamak en zordur, gerisi ise daha kolay. Ve siz başladınız bile...

Klinik Psk. Eda MALKAV

Armoni Psikolojik Danışmanlık

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