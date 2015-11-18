Yağmurla gelen umut...

Size yağmurla başlayan bir hikayeden söz etmek isterim.

Bilirsiniz… Yağmur bolluk berekettir derler… Kimi sevmez yağmuru kaçar yağmurdan ıslanmaktan korkar, kimi ise sırılsıklam olana dek iliklerine kadar ıslanıncaya dek bırakır kendini yağmura…

İşte bu hikaye inatla yağmurdan kaçmayan kendini yağmurun kollarına bırakmış şemsiyelerin bile ıslanmalarına engel olamadığı iki kişinin hikayesi… Damla damla başlayan giderek artan bazen sağanaklarla boğuşan ve kara bulutlara rağmen yağmaktan hiç vazgeçmeyen yağmur gibi bir aşkın hikayesi...

Beş yıldır bana getirdiklerine şükrettiğim yağmur… Öyle yağdın ki kalbime tek bir kuru yer bile kalmadı… Her yer varlığınla ıslandı doldu taştı… Yağmur… İçi umut dolu damlaların hiç durmadan yağdı ruhuma… Öyle umutlar huzurlar mutluluklar taşıdılar ki bana, öyle içimi ısıttılar, öyle sardılar ki beni , öyle iyi geldiler ki yaralarıma… Şükürler olsun seni ilk farkettiğim güne, bana verdiklerine ve en çok da umuduma…

Geçen gün bir kitabın ilk sayfasını açtığımda şöyle yazmıştı yazar kitabı eşine armağan ederek;

“Birlikte geçen 60 yıl bana az geliyor”...

Okuduğumda gülümsedim… Beş yılın bir anda 60 yıl olduğunu düşündüm… Seni hayal ettim... Gözündeki o üç çizgi kaz ayaklarını... Gülümsemeni hayal ettim, hafifçe yana kayan güzel gülümsemeni… Aynıydın… Oradaydın… Bana baktın ve gülümsedin… Kaz ayakların daha yorgun… Hala üç çizgi ama çok daha belirgin… Bana aynı sevgiyle baktın… Beni nasıl gördüğünü düşündüm… Hala melek miydim senin için, prensesin miydim? Sonra “lokumum, şekerparem” diye seslendiğini duydum… Hala miniğim diye seviyordun beni...

Ben oradaydım, sen oradaydın, biz oradaydık… 60 yıl sonra biz yağmurun altında, yorgun ama hala ıslanmayı seven iki ihtiyar, yağmuru sevmekten vazgeçmeyen iki ihtiyar, birbirimize ilk günün sıcaklığı heyecanı tutkusuyla bakıyorduk...

Sana çok fazla zamanım olsun istiyorum… Yağmurlu geçireceğimiz, saçlarımızın kar beyazı olduğunu göreceğimiz nice günler aylar yıllar…

Gökkuşağını görmek için beklediğimiz nice senelerimiz olsun…

Düşün ki ben bir papatyayım ve yağmurla birlikte yağarsan üzerime açarım… Yağmurla gelmekten vazgeçtiğin gün solarım… Benimle kal…