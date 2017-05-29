Eşinizle/partnerinizle cinsel hayatınızı rahat konuşabiliyor musunuz?

Farkında mısınız, cinsellik aslında esprilerde, fıkralarda, filmlerde, dizilerde, yani her yerde karşımıza çıkan bir konu ama “Bunu kendi ilişkinizde ne kadar açıkça konuşabiliyorsunuz” diye sorsam yanıtınız ne olurdu? Yanıtların çoğunu duyar gibiyim..Evet, birçoğumuz için eşle, sevgiliyle cinsel yaşamları üzerine konuşmak çok zor geliyor. Bir başka deyişle, sevişme isteğinin dile getirilmesi, sevişmede nelerin haz verdiği, nelerden hoşlanılmadığı, karşı taraftan hangi davranışların beklendiği gibi konularda pek çok kişi sessiz kalmayı tercih ediyor. Öyle ki, bana danışmaya gelen ve yıllardır evli olan çiftlerde bile cinsel iletişimin eksikliğinden dolayı meydana gelen sorunlarla karşılaşıyorum. Çok basit bir konuşmayla, paylaşımla halledilebilecek bir konu, iki tarafın sessiz kalmasıyla maalesef bir sorun yumağına dönüşmüş oluyor böylelikle.

Peki neden konuşamıyoruz? Nedir çiftleri engelleyen şeyler?

Bizim toplumumuzda, çok erken yaşlardan itibaren cinselliğin ayıp ve yasak olarak algılanması, yetişkin olduğumuzda da cinsellik ve cinsel ihtiyaçlarımız hakkında rahat konuşmamızı güçleştiriyor. Seanslarımda cinsel sorunlarla başvuran birey ve çiftlere cinsel konularda bilgileri nasıl edindiklerini sorduğumda neredeyse tamamından, “kulaktan dolma, ya da internetten” yanıtlarını alıyorum. Aileler sanki cinsellik diye bir olgu yokmuş gibi davranıyor ve çocuklarını bilgilendirmiyor. Cinsellik tabu halinde olduğu ve konuşulmadığı sürece de cinsel sorunlar da büyüyor.

Benim psikolog olarak gözlemime göre, cinsel iletişim eksiliğinin bir başka nedeni ise engelleyici düşünce kalıplarımız: “Bunu söylersem şimdi ne düşünür, benim hakkımda ne düşünür, alınır mı, bozulur mu, ayıp olur mu” gibi düşünceler, yani karşı tarafın sanki kişiyi yargılayacağına, etiketleyeceğine, kişiye tepki göstereceğine dair bir inanç doğrultusunda sessiz kalınıyor. Oysa ki, her şeyi içe atmak, paylaşmamak, hem kişiyi mutsuz ediyor, hem de eşle/partnerle yakın, şeffaf bir ilişkinin önünde kocaman bir engel teşkil ediyor. Siz söylemedikçe partneriniz sizin ne düşündüğünüzü, hissettiğinizi bilemez. Cinsel yaşam da ilişkinin önemli bir parçası ve karşı taraftan taleplerinizi açık söylemediğinizde, tahmin etmesini beklemeyin. Partnerinizle paylaşmadığınız her şey ise sizi içten içe rahatsız eder, olumsuz bir enerji topu gibidir adeta. Nerede patlayacağı belli olmayan bir bomba ile yüklü olduğunuzu düşünün, işte öyle bir gerilim yaratır üzerinizde. Hatta bazen çiftlerin basit bir konuyla ilgili tahammülsüzlüklerinin ardında bile cinsel mutsuzlukların yer aldığını söyleyebilirim.

Kendinizi rahat aktarmanın yolu: Ben dili iletişimi

Bu tür düşünce kalıplarınız varsa, önce kendinize dönün ve cinsellikten beklentilerinizi genel anlamda düşünün. Size nelerin haz verdiğini bilmiyorsanız kendi bedeninizle ilgili keşifler yapın. Sonrasında bunları partnerinizle "ben dili" kullanarak paylaşın. Ben dili, karşımızdakini eleştirmeden, sadece kendimizi ortaya koyduğumuz bir iletişim şeklidir. Ör: Ben......yaparsan mutlu olurum" gibi bi cümle ile siz sadece kendi ihtiyacınızı açıkça belirtmiş olursunuz.

Partnerinizle paylaştığınız cinsel yaşamınızla ilgili sizi rahatsız eden şeyler varsa bunların da listesini yapın ve yine ben dili kullanarak ifade edin. Partnerinizin herhangi bir cinsel incinme yaşamaması adına bunları ifade ederken yüz ifadenizin ve ses tonunuzun yumuşak olmasına dikkat edebilirsiniz.

Bu yöntemi uygulamakta güçlük çekiyorsanız ya da başka cinsel sorunlar da yaşadığınızı gözlemliyorsanız bir cinsel terapistten yardım alabilirsiniz.

Unutmayın, cinselliğe dair isteklerinizi ve taleplerinizi belirtmek, doyumlu bir cinsel yaşamın yanı sıra, ruhsal ve zihinsel olarak da sizin daha iyi ve huzurlu hissetmenizi sağlar.

İyi dileklerimle,

Uzman Klinik Psikolog/Cinsel Terapist İlknur Yılmaz Aytaç

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