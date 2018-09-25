İlişkinize Bağlı mı, Bağımlı mısınız?

Gerçek sevgi ilişkisinin tanımını yapmak gerekirse, iki tarafın birbirine güven ve saygı duyduğu, birbirini karşılıklı olarak kabul ettiği bir beraberliktir diyebiliriz. Birini içten ve saf biçimde sevebilmek için önce kendinizi kabul etmeli ve sevmelisiniz. Böylelikle karşınızdaki kişiye aktarabileceğiniz bir sevgi hazneniz olur. Eğer kendi ruhsal dünyanızda çözümleyemediğiniz noktalar varsa, kendinizi değerli hissetmiyorsanız, sevilmeye değer olduğunuzu düşünmüyorsanız, beraber olduğunuz kişiyi de doyurulmamış ihtiyaçlarınızı karşılayan bir figür gibi algılarsınız. Bu algı da sizi partnerinizden sevgi ve onay alma davranışlarına sürükler. İlişki kaygan bir zemindir size göre ve hiçbir zaman kendinizi güvende ve emniyette hissetmezsiniz. Her an onu kaybedecekmiş gibi hissedersiniz ki bu da sizi sürekli bir kaygı dünyasına hapseder. Bu kaygı ile beraber aşağıdaki davranışları sergiliyorsanız aslında konunun kendinizle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz.

Doyurulmamış bir sevgi ihtiyacını kendi kendinize tedavi etmeniz çok güçtür. Bir terapi süreci ile, psikolog yardımı alarak, kendi mutluluğunuzun temelini kendi içinizde oluşturabilir ve böylelikle kimseye bağımlı olmadan, karşınızdaki kişiyi daha gerçekçi biçimde değerlendirebilir, mutlu, huzurlu ve doyumlu bir beraberlik yaşayabilirsiniz.

Bağımlı bir ilişkinin göstergesi olabilecek davranışlar

Partneriniz başka kişilerle zaman geçirdiğinde kıskançlık hissediyorsanız..

Daha önce yaptığınız ve keyif aldığınız etkinliklerden, partnerinizle daha çok vakit geçirmek amacıyla tamamen vazgeçiyorsanız..

Arkadaşlarınızla, ailenizle görüşme planlarınızı sadece partneriniz istiyor diye hemen iptal edebiliyorsanız..

Partnerinizin diğer kadın/erkekler tarafından her an alınabileceğine dair bir kaygı yaşayıp, partnerizi aşırı sahipleniyorsanız..

Partnerinizi mutlu etmek adına kendi inanç sisteminizi, tuttuğunuz takımı, siyasi görüşünüzü değiştiriyorsanız..

Partnerinizden ayrı kaldığınız zamanlarda bir boşluk, yalnızlık ve can sıkıntısı yaşıyorsanız..

Sevildiğinizi duymaya dair sürekli bir ihtiyaç içindeyseniz (mesajlar, aramalar vb),

Sürekli bir onaylanma ihtiyacı içindeyseniz..

Partnerinizin her isteğinizi yapmasını sevgi göstergesi olarak algılıyor ve en ufak bir “Hayır” kelimesinde “Ben olsaydım senin için bunu yapardım” diyorsanız..

Partnerinizi kaybederseniz hayatınıza devam edemeyeceğinize inanıyorsanız..

Partnerinizin söylemek ya da yapmak istemediği şeyleri söylemesi/yapması konusunda ona baskı yapıyorsanız ya da siz böyle bir baskıya maruz kalınca baskıya teslim oluyorsanız..

Partnerinizin sizi arama süresi gecikince hemen kaygılanıp, artık sizi sevmediğine dair kaygı duyuyorsanız..

Özsaygınız, partnerinizin size karşı davranışlarına ve sizi onaylayıp onaylamadığına göre şekilleniyorsa..

Partnerinizi olmasını arzu ettiğiniz kişiye dönüştürebileceğinize inanıyorsanız, bağımlı bir ilişki yaşıyor olma ihtimaliniz yüksektir. Psikolojjik bir destek ile bu durumu anlayabilir ve çözümleyebilirsiniz.

İyi dileklerimle,

Uzm. Klinik Psikolog İlknur Yılmaz

www.ilknuryilmaz.com

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