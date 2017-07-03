Vajinismus nedir, nasıl tedavi edilir?

Vajinismus..Bu kelime bazı kadınlar için çok büyük bir anlam taşıyor. Nedir bu vajinismus? Cinsel birleşme denendiğinde, vajina kaslarının cinsel birleşmeye izin vermemesi, vajinada kasılmalar hissedilmesi ve duygusal olarak yoğun korku ve kaygı hissedilmesidir. Bu durumu yaşayan kadınlar bilinçli bir şekilde kendilerini kasmaz, ancak “kasılırlar. Bu önemli bir bilgidir, zira bazı erkekler eşlerinin/partnerlerinin bunu kendi iradeleriyle yaptıklarını düşünebilir. “Biraz kendini rahat bıraksan olacak”, “Neden kendini kasıyorsun?” cümlelerini sık sık sarfedebilir. Oysa ki, bu sözler bu sorunu yaşayan kişiler için bir anlam ifade etmez, çünkü bu bir psikolojik kaçınma davranışıdır ve vajinismus telkin edilmekle, iradeli olmakla geçmez. Bir panik atak hastası bize geldiğinde nasıl ona “Boşuna endişeleniyorsun, biraz rahatla, geçer" demiyorsak, tam tersine onun kaygısını anlayıp, panik atakla baş etmesi için yollar gösteriyorsak, vajinismus yaşayan bir kişiye de yaklaşım psikolojik yöntemlerle olmalıdır.

Vajinismus yaşayan kişiler, umutsuzluğa kapılmayın!

Bizim gibi cinselliğin yasak, ayıp olarak algılandığı bir toplumda vajinismus vakalarıyla karşılaşmamız sürprizli bir durum değil esasında. Sağlıklı bir yetişkinin aslında gelişimsel süreçte, yavaş yavaş, kademeli olarak cinsellikle tanışması, onu en sonunda cinsel birleşmeye hazırlar. Ancak bizim gibi daha kapalı ülkelerde, cinsellikle tanışma çoğu kadın için evliliklerinin ilk gecesinde olduğundan cinsel birleşme fikri ürkütücü gelebiliyor. Bunun sonucunda da, bazı çiftler başlarda zorlanıp, sonra birleşmeyi sağlarken, bazıları için üst üste denemeler sonrasında da halen cinsel birleşme gerçekleşemiyor.. Eğer belli bir süre geçmişse ve sürekli olarak bu tablo yaşanmışsa, artık bir koşullanma meydana geliyor da diyebiliriz. Yani bu çiftler için artık her sevişme başlangıcı, “Bu sefer olacak mı, olamayacak mı” gibi bir tedirgin ve kaygılı bir ruh halini içerdiği için bunu aşmak daha da güçleşebiliyor. Bir çeşit performans kaygısı her şeyi daha da zorlaştırıyor da diyebiliriz. Ancak, iyi haber şu ki, bilimsel ve etik tedavi yöntemleri ile %90ların üzerinde bir başarı oranı elde ediyoruz.

Vajinismus nasıl tedavi edilir?

Tedavi konusunda en başta vurgulamak istediğim nokta, vajinismusun psikolojik kökenli bir cinsel işlev bozukluğu olduğudur. Bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayan çiftlerin bunun bilmesi çok önemlidir, zira ben bir klinik psikolog olarak, pek çok çiftin “tedavi” adı altında sömürüldüğünü gözlemliyorum. Psikolojik kökenli her bozuklukta olduğu gibi bu sorun da konusunda uzman psikologlar ve psikiyatristler tarafından tedavi edilmelidir. Gidilen uzmanın mutlaka cinsel terapi eğitimini tamamlamış ve gerekli belgeye sahip olması gerekir. Bir başka deyişle, her ruh sağlığı çalışanı da cinsel işlev bozukluklarının tedavisi konusunda yetkin değildir. Bu özel bir çalışma alanıdır.

Vajinismus tedavisinde çifte genel bir cinsel bilgilendirme yapılır ve sonrasında, ev ödevleri ile aşamalı bir şekilde kasılmaların üzerine gidilmesi planlanır. Radikal ve zorlayarak yapılan uygulamalar önerilmesi uygun ve etik değildir. Kademeli ve kadının kontrolünde seyreden bir tedavi planı ile birlikte vajinadaki kasılmalar giderek azalır ve yok olur. Tedavi sürecinde partnerin de seanslara katılımı önemlidir. Sorunu birlikte üstlenmeleri ilişkilerini daha yakın bir hale getirir. Bir konu üzerinde beraber çalışmak, destekleyici tutumda olmak eşlerin başka konularda da birbirlerine yaklaşımlarını olumlu etkiler. Ek olarak, süreç içinde, partnerle yapılacak ev ödevleri de bulunduğu için, terapistin seans içinde ikisine aynı anda bu ödevlerin anlatması tedavi etkinliği açısından çok daha sağlıklı olacaktır.

İyi dileklerimle,

Uzm. Klinik Psikolog/ Cinsel Terapist İlknur Yılmaz Aytaç

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