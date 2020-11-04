Ayrılık sürecinde nasıl kararlı olursun?

Birlikte çok güzel anıların geçtiği, hayallerin kurulduğu ilişkiler gün geliyor bitebiliyor. Biterken insanlar alışkanlıklarla, duygularla ilişkilerini bitirmekte güçlük çekiyorlar. Kararlarının doğru olup olmadığını sorgulayabiliyorlar. Hatta yolunda gitmeyen ilişkileri bile bittikten sonra güzel hatırlayıp kendilerini suçlayabiliyorlar. Ancak geri dönüş olduğunda da mutlu olmuyorlar. İşte bu yüzden aldığın kararın ardında durabilmek için bir takım öneriler var ve bu önerileri uygulamalısın.

Her ayrılıkta olduğu gibi duygular yoklayacak, bu duygulara karşı farkındalıklı olman lazım. Örneğin sıklıkla modun düştüğünde kendine sor, “ben şimdi ne hissediyorum” diye. Üzüntü, özlem, kaygı, suçluluk, pişmanlık, değersizlik, yetersizlik sıklıkla ayrılık sonrasında hissedilen duygulardan. Bu duygularla baş edebildiğinde ayrılık daha kolay hale gelecek. Duyguları anlamlandırdıktan sonra “ben neden bu duyguları hissediyorum” diye kendine sor. Aklımdan ayrılığa dair ne gibi düşünceler geçiyor? İnsanlar sıklıkla güzel anları ve anıları akıllarına getirerek kendilerini huzursuz ederler. Hala ayrıldığın kişiye neler hissettiğini bulmaya çalış. Hala duygun var mı? Ortada sebep yokken sadece duygun mu bitti yoksa duyguların aynı ama sebeplerin mi var, yoksa ayrılmaya değecek sebep bile yok mu?

Ayrılma gerekçelerini bul. Neden ayrıldın? Seni ayrılmaya iten şey neydi? Duyguların yoğunluğu ile çok haklı gerekçeler bile bazen unutulabiliyor, özlem bastırıyor. Ancak ayrılık gerekçelerini mutlaka hatırlamak gerekir. Birçok kişi ilişkilerinin sürseydi mevcut problemlerinin üstesinden gelebileceğine inanır. Ancak iki tarafın kişilik özellikleri aynı kaldığında problem çözmeye yaklaşım stilleri aynı olduğunda sorunlar çözülmez. Dolayısıyla “devam etseydik ne değişirdi” diye kendine sormalısın.

Ayrılığın sorumluluğunu almaya ne kadar hazırım? İnsanlar sıklıkla sorumluluk almaktan kaçarlar. Hatta olumsuz olayların sorumluluğunu almaktan ziyade başkalarına yüklerler. Yalnız kalmaktan korktukları için mutlu olmadıkları bir ilişkiyi sürdürmeye çalışabilirler. Özellikle yalnızlık korkusu, gelecek kaygısı, toplum baskısı ayrılık kararının ardında durmaya engel olur. Gelecek kaygısından dolayı mı bu ilişkiyi sürdürmek istiyorsun yoksa aldığın karardan emin misin? Terapilerde gördüğüm birçok danışan “ileride pişman olursam” diye düşünüp karar alamaz, hareketsiz kalır. Oysa en kötü karar bile kararsızlıktan bu noktada daha iyidir. Kendi sorumluluğunu al. Kendini suçlama eğilimlerine karşı bir ilişkide her şeyin iki taraflı yaşandığını unutma. Olaylar olurken, bu sonuca varırken tek başına değildin dolayısıyla kendini suçlamayı bırakıp “birlikte buraya vardık” diyebilmen gerekir.

Kararlarının ardında durmak için sana güçsüz hissettirecek, yoğun duygularını harekete geçirebilecek her türlü davranıştan uzaklaşmak gerekir. Bir süreliğine ortak arkadaşlardan uzaklaşmak, onun hakkında konuşmayı bırakmak, sosyal medyadan takip etmeyi bırakmak, üzüntülü ve modu düşüren şarkılardan, birlikte gidilen yerlerden, özellikle onu hatırlatan aktivitelerden uzak durmak gerekir. Hemen hayatınıza birini almak iyi bir fikir değildir. Çünkü onun da bazı davranışları size eski sevgilinizi hatırlatacağı için ilişki içinde yas yaşamanıza neden olur.

Kendine yalan söylememek, sürmeyeceğini bile bile aslında inanmadığın bir ilişkiye sadece duyguların var diye geri dönmemek gerekir. Bu noktada en güzel farkındalık sürseydi aynı problemi yaşar mıydık yaşamımızda tekrar eder miydi diye sormak. Ayrılmana neden olan sebeplerin yeterince önemli olup olmadığına bak. Örneğin, şiddet, hakaret, aldatma, güvensizlik gibi sebepler bir daha o ilişkiye başlamaman için yeterince önemli sebeplerdir. Ayrıca bu ayrılık kararının bir anda öfkeyle alınmış bir karar mı yoksa düşünüp taşınarak aldığın bir karar mı olduğuna dikkat et. Birde ayrılık kararı sadece senin kararın mı yoksa partnerinle birlikte aldığın bir karar mı, o senin kararların hakkında ne düşünüyor? Buna vereceğin cevap önemli çünkü karşındaki kişi de senin gibi düşünüyor ve ilişkiyi toparlamak gibi bir çabası yoksa zaten bu karardan pişman olmanın anlamı yok çünkü ilişkiyi devam etse bile toparlayacak kimse yok. Bu kararın ilişkide yaşananların tümünün birikimi mi yoksa bir anda gelişen bir karar mı olduğunu da sorgulamak gerekir. Yani duygusal yorgunluk var mı, daha önce düzeltilmeye çalışılmış ama olmamış mı, yoksa daha önce kimse çabalamamış mı?

Bu sorulara vereceğin yanıtlar ayrılık konusunda daha güçlü olmana neden olacak.

Unutma sadece bir şeyler hissettiğin için o ilişki sürmez. Sadece mantık ile hareket ettiğinde o ilişki sürmez. İyi bir ilişki mantığının sonucunda duygularının da olduğu ikisinin harmanlandığı bir ilişki biçimidir. Kafanda ayrılmayı düşündüğün bir ilişkide yolunda gitmeyen şeyler vardır. Dolayısıyla kendine dürüst olarak soruları cevaplandırırsan kararlarının ardında durmak senin için daha kolay olacaktır. Ayrıca her ilişki bir deneyimdir, bundan dersler çıkararak bir sonraki için umutlu olmayı deneyebilirsin.