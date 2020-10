Bir ilişkiyi güçlendirecek cümleler

Bir ilişki içerisinde güzel zamanlar kadar tartışmalar da olur, zorluklar, uzaklaşmalar, soğumalar, huzursuzluklar da... Her zaman aynı duygu durumu içerisinde hissedemezsin, bazen çok seversin, bazen çok uzak hissedersin, bunalmış hissetmekte sevdaya dahildir. Bir ilişkide hep aynı duygu durumu içerisinde olmayı beklememek gerekir. Duygularımız geçicidir, sürekli yer değiştirirler. Nasıl ki soğuk hissettikten sonra sevdiğinin yaptığı bir hareket tekrar ona karşı sıcak duygularını harekete geçiriyorsa duygular da bu şekilde geçerler. Uzun süreli ilişkilerin sırrı da bazı güçlü cümlelerden geçiyor. Bir sihir gibi doğru kelimeleri doğru yerde kullanırsan sevgilinin kalbini yeniden kazabilmen mümkün. Tabi sadece sözlerle değil, davranışlarla da yakınlığın içini doldurmak gerekir.

“Seni dinliyorum ve söylediklerini anlıyorum”

Terapiye bana gelen birçok kişi anlaşıldığını hisseder ve sorunlarını anlatabildiği için mutlu olur. Bunu gerçek yaşamda yapamazlar. Çünkü gerçek yaşamda artık herkes kendi dertleriyle uğraşmaktan kimse kimseyi dinlemiyor, dinlese bile etkin bir şekilde dinlemiyor. Çiftler de birbirini dinlemiyor. O yüzden sevdiğini dinle. Aslında sana neler anlatmaya çalıştığını gör. Kurduğu cümleleri dinle ve sana söyledikleri kadar söyleyemediklerini de satır aralarından yakalayacak dikkatte ol. Onu anladığını beden dilinle göster. Dinlerken etkin dinle, başını salla ve arada seni anlıyorum de, birçok çift birbiri ile konuşurken başka şeylerle ilgilenir. Odak noktası birbiri olmaz. Televizyona bakar, gazete okur, telefonla oynar. Oysa göz teması kurarak konuştuğun bir iletişim karşındakinin seni dinlediğini gösterir ve onu inanılmaz mutlu eder. Anlattıklarını dinledikten sonra ona ne anladığın ile ilgili geri bildirimler ver, konuları özet geç “bana şunu anlatmaya çalıştın doğru mu anladım” diyebilirsin, anlattığı şeyleri daha fazla paylaşması için onu teşvik edebilirsin “bunları benimle paylaşman beni çok mutlu etti” diyebilirsin. Bu cümlelerde kendi hissettiğin duygulardan bahsedersen daha açık olursun. Merak ettiklerinle ilgili de sevgiline açık uçlu sorular sorabilirsin.

“Teşekkür ederim”

Sevgilinin senin için yaptığı şeyler için ona teşekkür et. Birçok kişi bunun aksini yapar. “Benim için ne yaptın ki” der. Buna benzer yıkıcı cümleler sevgilinin bir daha senin için bir şeyler yapma hevesini kırar. Zaten ne yaparsam yapayım değerini bilmiyor diye düşünür. Oysa “yaptığın şeyleri görüyorum ve bütün bunlar için teşekkür ederim” dersen o senin için daha çok uğraşacak ve mutlu olacaktır. O gün senin için yaptığı ufacık bir şey bile olabilir ekstradan gösterdiği bir güler yüz bile bu şekilde geribildirim ile söylenirse bu davranışları yapma olasılığını arttırmış olursun. Yapmadığı şeyler yerine yaptıklarına odaklanmak seni daha çok mutlu edecek.

“Seni seviyorum”

Genel ön yargı bu cümlenin sık sık söylenmemesinden yanadır. İnsanlar çok fazla seni seviyorum dersem bunun anlamı kalmaz diye düşünürler. Oysa sevildiğini hissetmenin ve bunu dillendirmenin ilişkilere iyi geleceğini bilmezler. Çok söylersem şımarır, anlamsızlaşır gibi düşünülür yada davranışlarımla gösteriyorum zaten söylememin anlamı var mı diye düşünülür. Oysa yerinde ve zamanında kullanılan bu cümle ilişkideki romantizmi canlandırır bağı kuvvetlendirir. Bu sebeple ara ara sevdiğini ifade etmekte fayda var. Direkt seni seviyorum diyemeyenler, “senin şu yanını da seviyorum, böyle yapmanı seviyorum” diye konuya girebilirler. Ayrıca çiftlerin fiziksel teması arttırarak daha çok sarılmaları önerilir.

“Benim değerlisin ve kimse senden önemli değil”

Uzun soluklu ilişkilerde bazen sevgililer diğer insanların ilişkide daha önemli olabileceği gibi yanılsamalara düşerler. Kıskançlıklar yaşayabilirler. Bu tarz durumlarda kıskançlıklarda kimsenin önemli olmadığını ifade etmek ve bunu davranışlarda da göstermek ufak krizlerin çözülmesine bire bir ilaç gibidir. Ancak sen bir başkasının önemli olabileceğine dair davranışlar yapıp karşı tarafa da değersizlik hissettirirsen ilişkin kronik huzursuz hale gelebilir.

“Seni üzdüysem özür dilerim”

Herkes hata yapabilir. Sıklıkla gördüğüm şey insanlar birbirinden hata yaptıklarında özür dilemiyor ve telafi etmiyorlar. Hatta telafi etmeden konuların kapanmasını bekliyorlar. Böyle olduğunda aslında o kapanmış gibi görünen konular kapanmıyor ve yeni bir tartışmada tekrar gündeme geliyor. Dolayısıyla konuları birbirinin gönlünü alarak, telafi ederek, o konu hakkında akılda en ufak bir soru işareti bile bırakmadan kapatmak gerekir. Hata da yapılmışsa özür dilemekten kaçılmamalıdır.

“Düşündüklerin ve hissettiklerin benim için önemli, rahatsızlıklarını önemsiyorum”

Ben bu cümlenin seni seven ile seviyormuş gibi yapandan ayırmanın en önemli kriteri olduğunu düşünüyorum. Seni seven kişiler senin rahatsızlıklarına, duygularına, o an yaşadığın olumsuz duruma karşı duyarlılık gösterir ve bunu çözüme ulaştırmaya senin içini rahat ettirmeye çalışacak adımlar atar. Seni seviyormuş gibi yapan insanlar ise o anda senin hislerinle ilgilenmez daha bencilce davranıp, kendilerini önemserler. "Ben istediğimi yaparım sen kendi rahatsızlık duygularınla kendin başa çık” tarzında davranabilirler yada tartışmalarda seni suçlayabilirler. Dolayısıyla seni seven kişi “seni önemsiyorum” der ve davranışlarında bunu gösterir. Bunu hisseden çiftlerin ilişkisi uzun soluklu olur. Huzurlu olur.

“Yanındayım, bana güven”

Bir ilişkide güvende hissetmek çok önemlidir. ilişkiler başladığında oturana kadar belirli bir zaman ister. Ancak geçen zamana karşı hala daha güvende hissedilmeyen ilişkiler bir noktadan sonra rahatsızlık vermeye başlar. Sürekli kaybetme korkusu hissedilen ilişkiler kişiye iyi gelmez. Dolayısıyla sevgilinin “senin yanındayım, zorluklarda da yanındayım” diyebilmesi hatta şefkatli bir tonda “bana güven” demesi ilişkiyi yine güvende tutacak ve uzun soluklu hale getirecektir. Sık ayrılık barışmalar bu güveni ve yanında olma hissini zedeler. Sıklıkla küsen, uzaklaşan, ayrılan sevgilin varsa bu maddenin önemini yıpranmadan hatırlat.

“Haklı olmamız önemli değil, birlikte ortak çözüm bulalım”

Tartışmalarda haklı olmak dışında mutlu olmayı önemseyerek bu cümleyi kullanmaya çalış. Bir tartışma varsa bunun çözümü de vardır. Çözüme ulaştırabilmek için sakin tonlarda konuşabilirsin. Birçok çiftin en büyük eksiği öfke kontrolüdür. Öfke kontrolü olmayan kişiler güzelce çözebilecekleri konuları bile öfkeyle tartışmayı büyüterek, büyük kırgınlıklar yaşatarak çözmeye çalışırlar. Oysa sakinlikle ve sükunet ile birlikte nasıl bir çözüm bulabiliriz diye konuşulabilir.

Son olarak size bu cümleleri kurmayan bir sevgiliniz varsa, bu yazıyı birlikte okuyarak bundan sonra neleri daha farklı yapabileceğinizle ilgili konuşun. En kısa zamanda bu anahtar cümleleri hayatınıza sokun.