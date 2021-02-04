Narsist sevgiliyle tartışma...

Son zamanlarda ne kadar çok kendine güveniyor gibi görünen ama aslında göründüğü kadar da güvenmeyen, büyüklenmeci insanlara rastlar olduk. Yaygın kişisel gelişim söylemleri kendini sev, değer ver derken değişen hayat tarzları ile sosyal medyanın da etkisini göz önünde bulundurarak etrafta birçok narsist insanla karşılaşabileceğini çok geçmeden anlamışsındır, eminim. Her insanın hayatında bir yada daha fazla kez ortamlarda rastlayacağı bu kişilerle ilgili baş etme yöntemlerinden bahsettim.

Kendini beğenmiş, büyüklenmeci, kendine fazlaca! değer veren ve seven, çok özgüvenli görünüp aslında özgüveni olmayan kısacası narsist bir sevgilin varsa tartışma anında nelerle karşılaşabileceğin bir bakalım. Buna benzer tartışmalar birçok ilişki içerisinde olsa da sıklıkla şiddetli tartışmalar yaşıyorsan, tartışmalarda empati yoksa ve çözümsüz kalıyorsa sebeplerini ararken bu durumun da olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

Mesela eğer bir narsist ile karşı karşıya isen ve tartışıyorsan, her tartışmada yaptığı belli davranış tipleri konusunda uyanık olmalısın. Eğer farkında olmazsan narsist seni kontrol altına alır, kendini haklı çıkarır, sana suçlu hissettirir, seni manipüle eder, hatalarını sana yükler ve seni kendi çıkarları doğrultusunda kullanır ve her tartışma sonunda üzülen sen olursun. En sık karşılaşacağın şeyler;

Tartışmalarda sürekli geçmiş konuları açar. Geçmiş konular çözüme ulaşmadığında açılır. Ancak narsistler de suçlamaktan konuları çözüme ulaştıramazlar. Bu kısırdöngü içinde sanki problemler hiç çözülmez. Yeni bir konu tartışırken haksız olabileceğini düşünüp geçmişten kendine argüman toplar ve bunları sana koz olarak kullanır. Hele geçmişte yaptığın bir hata varsa hepsini senin önüne bir bir koyarak ana konudan uzaklaştırır ve tartışmayı çıkmaza sürükleyerek dağıtır. Çözüm ne diye sorduğunda da çözümü senin bulmanı ister. Senin kendisine uymanı ister. Çünkü o çok önemli ve değerlidir. Aslında senin o anda ne istediğin ve düşündüğünün önemi olmaz. Sadece o önemlidir ve olmasını istediği şeyi sana dikte eder. Ona uymadığını gösterdiğinde ise senin değerini aşağıya çekecek her şeyi yapar. Sana eksik, suçlu, pişman hissettirebilir. Bakarsın ki haklılığından emin olduğun konularda bile sen alttan alıyorsun ve özür diliyorsun. Yada ilk adımı atıp sen tatlıya bağlamaya çalışıyorsun. Kendi değerinin sarsılabileceğini düşündüğü için ilk adımı atmak, ortamı yumuşatmak, konuyu dağıtmak kapatmak ve tatlıya bağlamak gibi adımları atmaz. Sen bir tartışmada da onun senin için bir şey yapmasını beklersin ama yapmaz.

Değerini aşağıya çeker. Senin tartışmalarda eksik hissettirmesine rağmen düşmeyen özgüvenin onun için bir tehlikedir. Hele öfke ile birleştiğinde değerini aşağıya çekebilecek her şeyi söyleyebilir. Bütün bunları aran iyiyken çok değer veriyorum dediği kişiye, sana söylemesine şaşırırsın. Nasıl yani dersin ve kafan karışır. Değer verip vermediği konusunda hangisine inanacağına şaşırır, bocalarsın.

Aslında çok iyi yaptığın, onu mutlu ettiğin, onu düşündüğün bir anda, güzel bir söz beklediğinde bunu sana vermekte güçlük çeker. Övgü vermediği gibi eleştirir. Eleştirileri yapıcı yönde değil yine değerini aşağıya çekecek, moralini düşürecek şekildedir. Yıkıcıdır. Yapıcı olmaktan uzaktır. Sürekli o övgüleri kendisi duymak ister. Pohpohlanmak ister. Bunu yapan insanların yanında kendini daha iyi hisseder. Kendini onlara beğendirmeye çalışır. Onların onayı kendi değerini anlaması için adeta bir ayna olduğundan çok önemlidir. Diğerlerinin ilgisini senin önünde tutabilir. Senin onun iyiliğini düşünerek yaptığın bir eleştiri ise gözüne batar. Üzüldüğün, hastalandığında, yalnız hissettiğinde ilişkide güzel sözler duymak istediğinde bunu ona dediğinde seninle inatlaşarak sana bunları söylemez. Orada vereceği tatlı bir övgü kendisine kendi yaşantısını hatırlatır, hayat ona adil davranmamıştır ve bunun acısını senden çıkartır. Küçükken kendisinin almadığı ilgiyi sana vermekte zorlanır. Çabalamaz da. Bu sebeple istediğin ilgiyi sana veremez. Bir ilgi verecekse bile kendi istediği şekilde ve kendi istediği zamanlar dışında vermesini bekleme. Kendisine dair yaptığın bir eleştiriyi kabul etmezler. Minicik bir eleştiri, rahatsızlık duyduğun bir konu ciddi bir kavgayı tetikleyebilir ve ayrılıklara kadar gidebilir. O her türlü konudan problem çıkartabilir, rahatsız olabilir, kıskanabilir, huzursuzluklarını sana diyebilirken senin bunu yapman ciddi problem olur. Sen yaparsan ilişkiyi bozmak istemenle tartışma çıkarmanla suçlanırsın. O anda senin rahatsızlık duyduğun bir konunun önemi yoktur çünkü o anda sadece kendi düşüncesi önemlidir ve sen o tartışmayı çıkaramazsın. Çıkarırsan kendince cezalandırmaya çalışır. İnatlaşır.

Sıklıklar öfke kontrolünde zorluk çeker. Öfkesi çok yoğun olur. Kontrolsüzlükle sonradan pişman olacağı girişimlerde bulunabilir. Gurur yapar, konuları uzatır, haksız olsa bile inatlaşır. Bunlardan geri adım atması o savaşı kaybetmiş gibi hissettireceği için konuları uzatır. Ancak senin yapıcı olmanla sürer ilişki. Empati yapamazlar. Kendinden çıkıp senin yerine kendini koyamaz dolayısıyla ne düşündüğünü ve ne hissettiğini de bulamaz. Tartışmaları yumuşatacak şefkat gibi olumlu duyguları göstermekte güçlük çeker. Kendi istediği gibi davranır, senin isteklerini anlamaz. Başkalarının övgüsü, beğenisi onun için çok önemlidir bunun kısıtlanabileceğini düşündüğü her an ilişki sorumluluğundan da uzaklaşıp özgürlük alanını dile getirir.

İlişkilerdeki kuralları kendi lehinde kullanır. Kurallar herkes için aynıdır diye düşünmez. Sen aynı davranışı yaptığınızda suçlu olurken o aynısını yaptığında normal bir durummuş gibi davranır. “Sende yapmasaydın, bana ne” şeklinde tepkiler verebilir. En son haklı çıkacağını anladığında aynısını sende yapmıştın diyerek seni suçlar. Yada benzeri başka bir tartışma konusu açarak konuları dağıtmaya çalışır.

Kendini ifade edemezsin ulaşamazsın. Aranızda adeta bir duvar ve engel varmış gibi hissedersin. Ne yaparsan yap ulaşamazsın. Tartışmalarına çözüm bulamazsın. Çözüm bulamadığın, üstünü sağlıklı kapatamadığın tartışmalar zihninde büyür. Gitgide kendini kötü, mutsuz ve bir ilişki içinde yalnız hissedersin. Tartışmalarda istek söylemeyi bilmez. Zaten seni kendisi manipüle ederek isteklerini yaptırmaya zorlar ve başka bir seçenek yokmuş hissiyatını yaşatır ve sende kendini birden istemediğin şeyi yaparken, prensiplerinden taviz verirken bulursun. Seni tartışmaların içine çekmek için uğraşır.

Haklı olmak onun için ciddi bir ihtiyaçtır. Bunun için her şeyi yapabilir. Kalbinin kırılması, düşüncelerin, duyguların onu ilgilendirmez. O sadece kendi duygu ve istekleri ile ilgilenir. Kalbin kırılsa da gerekli yapıcı adımları atıp telafi için bir şey yapamaz. Sadece kendini ispat etmek ister. Yaşamı boyunca peşinden koşacağı bu onay aslında onun yaşamını kontrol altına alır, özgür olduğunu düşünürken narsist tarafının gölgesi altında yaşar, aslında yalnızken bile özgür olmadığını bu düşüncelerin onu kontrol ettiğini göstermeye çalışırsınız ama görmez.

Bu tarz bir döngü ve ilişki içerisindeyseniz, psikolojik destek almanız sağlıklı olacaktır.