Sevgililer Gününde Yalnızsan

SEVGİLİLER GÜNÜNDE YALNIZSAN…

Yine geldi çattı bir sevgililer günü daha, etrafta kırmızı balonlar, mumlar, kalpler, aşk teması ile dekore edilmiş yerler, her zaman çok mutlu gibi görünen çiftler derken sen yalnız hissediyorsun ve etrafında olup biten tüm duygusallıkla baş etmen gerekiyor. Eğer böyle hissediyorsan, sana güzel bir haberim var, bu sevgililer gününde müthiş bir farkındalık kazanacaksın ve belki de bugün neden yalnız olduğunu daha iyi anlayacaksın. İşte sana baş etmeni sağlayacak ipuçları:

Sevgiyi verebilmenin bir seçim olduğunu bil. Sen sevgiyi birine verebilmeyi yada ondan geri alabilmeyi bilmelisin. Sevgi senin duygun istediğin zaman bunu kontrol edebileceğini unutma. Seni üzen birine sevgini vermeyi kesebilirsin. Seni daha çok mutlu edebilecek şeylere sevgini verebilirsin. Unutma bütün bunlar senin elinde. Etraftaki romantiklikle baş etmek kendini sorgulaman için fırsat. Yalnız olmak, sevgilinin olmaması eksiklik olarak algılanmamalıdır. Aksine o anda hayatına özel ilişki anlamında birini dahil etmek istemediğin anlamına gelir. Seni duygusal olarak tatmin ettiğine inandığın ilişkiler kurarsan, yalnız olmanın bundan çok daha iyi olabileceğini bil. Bir çok insan tatmin edici ilişkiyi beklediği için ve hayatta gerçekçi davrandığı için yalnızdır. Yalnız olmamayı seçmek isteseydin yani amacın sadece yalnız olmamak olsaydı zaten sevgililer gününe de yalnız girmezdin.

Daha sonra kendine neden yalnız olduğunu sorarak başla. Seçimin olan bir yalnızlık içerisinde misin yoksa hayatına giren yanlış insanlardan mı şikayetçisin? Eğer seçimin olarak yalnızsan zaten kendini kötü hissetmeyeceksin. Çünkü sevgiyi verebilmeyi kontrol edebildiğini bilirsin. Eğer hayatına giren yanlış insanlardan şikayetçiysen işte sorgulama zamanı şimdi başlamalı. Hani derler ya neden hep aynı kişiler beni buluyor diye. Burada şikayet ettiğin davranış kalıbına bak. Bu davranış kalıbını geçmişinde küçükken birileri tarafından öğrendin. Birileri sana bu şekilde hissettirdi ve sen bu hisleri karşındakinde gördüğünde güvende hissediyorsun. Yani küçükken eksik hissettirildiysen sana eksik hissettiren insanları hayatına çekersin, küçükken sevilmediğini yeterince sevgi alamadığını düşünüyorsan sana hep soğuk gelen sevgiyi vermek konusunda cömert olmayan kişileri hayatına çekersin işin en kötü yanı ise bu kişileri güvenli bulursun. Bu tarz kişiler sana tanıdık, bilindik gelir. Bu sebeple hayatına geçmişte giren insanları sorgula ve ortak özelliklerinin neler olabileceğine bir bak. Bundan sonra tanıyacağın kişinin bu tarz bir özelliğinin olup olmadığı konusunda uyanık ol. Yani sana cazip gelen kişiler, çekici gelenler aslında senin küçükken öğrendiğin şemalarınla ilgili, bunu anlamalı ve fark etmelisin. Bu döngüyü kırmazsan hayatına bu şekilde seni mutlu etmeyen ve bugün yalnız olmana neden olan insanları çekersin. Özellikle hayatında tekrarlayan döngüler varsa bunlara ekstra dikkat etmelisin.

Diğer bir önerim, ilişkilerdeki hatalarını gözden geçir. İlişkilerin bitmesine neden olan ne gibi yanlışların oluyor. Hatalarından dersler çıkart. Tamamen karşındaki kişiyi suçlama. Her ilişkinin bir dinamiği vardır ancak ne olursa olsun bir ilişkinin bitmesinde iki kişinin rolü vardır. Bu sebeple kendi üstüne düşen sorumlulukları bil. Bir sonraki ilişkindeu hataları yapmamaya özen göster. İlişkilerin yapıcı taraflarını da deneyimle. Sen ilişki içerisinde elinden geleni yap. Yine olmuyorsa o zaman bitirebilirsin ama elinden geleni yapmadan bitirme, değer ver ve değer gör.

Yalnız kaldığın dönemlerin bir sonraki ilişkinde sağlıklı düşünerek başlamana neden olacağı için kıymetli zamanlar olduğunu bil. Yalnız kalma kapasitesi olan insanlar iyi ilişki yaşarlar. Umutsuzluğa kapılmak zihnindeki olumsuz düşüncelerden arın.

İnsanlar çoğu zaman zihinlerinde kurdukları kadar yalnız değillerdir. Etraflarında onu seven birçok kişi vardır ama kalıpları, kuralları ve tutumları onları yalnız hissettirir. Seçici olduğun, anlaşılmadığını düşündüğün için birisinin olmamasını tercih edersin. Bu tercih sana aittir. Böyle günlerde öyle bir algı oluşur ki, kişi kendisini, herkesin çok fazla mutlu olduğuna, herkesin bir çift olarak tamamlandığına inandırır. Oysa bazen sevgililer gününü kutlayan çiftler de sanıldığı kadar mutlu ve tamamlanmış hissetmeyebilirler. Ancak böyle günlerde insanlar kendilerini bir tek kendileri mutsuzmuş gibi zannederler ve etraflarındaki herkesi aşırı mutlu algılarlar. Bu düşünceler yanılsamalara girer. Anlaşılmadıklarını düşünebilirler. Bu yanılsamaların mantık hatası olduğunu fark etmek gerekir.

Sevgiliyle yapılabilecek birçok aktivitenin kendi başına da yapılabileceğini unutma. Gezmek, yemeğe gitmek, alışveriş yapmak, film izlemek, yemek pişirmek, müzik dinlemek gibi birçok şeyi kendi başına keyifle yapabilirsin. Bugün için hayatında birisi olsa ne yapardın diye düşünüp hayal kur ve sonra kendi başına buna benzer bir aktivite planla. Kendini ödüllendir, güçlen. Eğer bu dönemde yalnız olmakla baş edemiyorsan çok sevdiğin bir arkadaşın, ailen yada bir yakının ile geçirebilirsin. Kendini ödüllendirebilir ve kendine şefkatle yaklaşabilirsin. Bütün bunları kendi başına yapabilir yada satın alabilir, kendini ödüllendirebilirsin. Unutma, sen çok değerlisin, sen varsan sevginin ve sevdiğinin kıymetini bilebilirsin.