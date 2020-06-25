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25.06.2020 - 11:13 |

Uzmanı açıkladı: YKS'de alınacak corona virüs önlemleri

Corona virüs salgını dolayısıyla kaygı içerisinde YKS'ye girecek öğrencilere uzmanından tavsiye geldi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Ayşe Tanşu, sınav esnasında da temaslara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek corona virüse karşı alınabilecek tedbirleri sıraladı. İşte sınav esnasında corona virüs bulaşma endişesi yaşayanlara öneriler...

Uzmanı açıkladı: YKS'de alınacak corona virüs önlemleri
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Damlacık yolu ile bulaştığı bilinen korona virüsten korunmak için kişisel mesafenin önemli olduğunu ve ÖSYM’nin oluşturduğu sıra düzeninin de kişisel mesafeye uygun olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Ayşe Tanşu damlacık ile bulaşan enfeksiyonlarda temas önlemlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Temas önlemleri kapsamında öğrencilerin sınav kağıdı, kalem, masa ile temasları sonrasında yüzleri ve gözleri ile temas etmemelerini fakat unutularak temas edilmesi halinde bu durumun virüs ile doğrudan enfekte olacakları anlamına gelmeyeceği ve sadece riskin artabileceği ifadelerini kullandı.

Corona virüs bulaşma endişesine karşı alınacak önlemler

Sınava girecek olan öğrencilerin sınav esnasında korona virüs bulaşma endişelerinin çok doğal olduğunu söyleyen Ayşe Tanşu, corona virüs önlemleri ile ilgili adayların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

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“Sayfayı çevirirken parmaklarınızı ağzınıza götürerek ıslatmamak bu noktada önemlidir.

Sınav sonrasında eve girişte tüm vücut banyo yapmanız ve kıyafetlerinizi yıkamanız faydalı olacaktır.

Sınav çıkışı aile bireylerinizle ya da karşılaştığınız arkadaşlarınız ile sarılmamalı, öpüşmemelisiniz. Tırnaklarınızı kısa tutulmalısınız.

Gereksiz teması ve bulaşı önlemek adına sınav salonuna girmeden önce saçlarınızı toplamak uygun olacaktır.

Tahminen kişiler sınav salonuna sıra ile gireceklerdir. Eğer kalabalık görürseniz bekleyebilir, boşaldıktan sonra salonu ya da koridoru terk edebilirsiniz. 

Eldiven kullanımı şart değildir, stresli bir işlem esnasında kullanılacağı için ellerinizi terletecek ve konforunuzu düşürecektir.

Salon çıkışında ellerinizi uygun şekilde ve sürede yıkamak faydalı olacaktır.

Bu süreçte vitamin yönünden zengin, sağlıklı ve dengeli beslenmeniz hem mental süreciniz hem de bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için etkili bir yöntemdir.”

 

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