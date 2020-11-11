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11.11.2020 - 15:55 |

Üzüm Pekmezi Faydaları Nelerdir? Üzüm Pekmezi İçmek Neye İyi Gelir?

Osmanlı mutfağının baş tacı pekmez, asırlar öncede şifa kaynağı olarak Türkler tarafından kullanılmıştır. Günümüzde uzman doktorların organik tedavileri önermesi akabinde değerini eskisi gibi koruyan üzüm pekmezi, birçok faydası ile göz önünde. Peki, üzüm pekmezi faydaları nelerdir? Üzüm pekmezi içmek neye iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

Üzüm Pekmezi Faydaları Nelerdir? Üzüm Pekmezi İçmek Neye İyi Gelir?
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Yorgunluk gideren, kansızlığa karşı tam bir şifa deposu olan üzüm pekmezi, günümüzde hastalıkların nedenleri arasında gösterilen stresi yok etme özelliği ile de ön planda. Soğuk geçen kış günlerinde özellikle sabahları bir kaşık üzüm pekmezi yemek; güne enerjik başlamak ve gün boyunca kendini enerjik hissetmek için en ideal reçetelerden biri. Uzmanların görüşleri de genel olarak bu doğrultuda. Dut, andız, keçiboynuzu pekmezi gibi üzüm pekmezi de en fazla tüketilen pekmez çeşitleri arasında yer alıyor. 

Üzüm Pekmezi Faydaları Nelerdir? 

Üzüm pekmezi, sağlığa sayısız faydaları ile çok değerli bir besin. Bu faydalarından bazıları şöyle:

- Yararlı bir enerji ve karbonhidrat kaynağıdır.

- Kas ve kemik sisteminin sağlıklı ve düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

- Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi önemli minerallerin büyük bir kısmını karşılar.

- Karaciğerin temizlenmesini sağlar

- İştah açıcı özelliğe haizdir.

- Adet sancılarının dinmesinde etkili olur.

- Soğuk algınlığı ve solunum yolları hastalıklarına karşı etkili bir şekilde korur.

- Gebelik ve lohusalık dönemlerinde uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen bir pekmezdir.

- Kan dolaşımını hızlandırır.

- Damar sertliği gibi rahatsızlıkların giderilmesinde önemli etkileri bulunmaktadır.

- Kalp rahatsızlıkları riskini en aza indirir.

- Kanser riskini minimuma indirir.

- Alkol, sigara içilmesinin ve güneş ışınlarına maruz kalmanın sebep olduğu çeşitli cilt problemlerini önler. 

Üzüm Pekmezi İçmek Neye İyi Gelir?

Üzüm pekmezinin yaklaşık olarak 200 gramı; kalori açısından 1150 gram süte, 350 gram kırmızı ete ve 300 gram beyaz ekmeğe eş değerdir. Üzüm pekmezi içmenin sağlığa pek çok faydası vardır. Vücuttaki kanı artırır ve enerji verir. İştah açıcı özelliği bulunur. Hamilelik sürecinde bebeğin gelişimi bakımından oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Kan dolaşımını rahatlatır ve damar sertliğine iyi gelir. Böbrekleri, bağırsakları ve mideyi güçlendirici bir pekmez türüdür.

Üzüm Pekmezi Nasıl Tüketilmelidir? 

Üzüm pekmezi, düzenli olarak tüketildiğinde son derece faydalı bir üründür. Düzenli olarak tüketmek isteyenler için her sabah 2 çorba kaşığı içilmesi tavsiye ediliyor. Bu şekilde tüketimi halinde insan vücudu için gerekli mineralleri karşıladığı açıklanmaktadır. İnsan vücudu için gerekli olan 80 mg kalsiyum, 2 mg demir ve 56 kcsal enerji gereksinimine denktir. 

Üzüm Pekmezi Besin Değerleri 

100 gram üzüm pekmezinin besin değerleri şöyle:

Karbonhidrat 74,73

Protein 0

Lif 0

Yağ 0,1

Kolesterol 0

Potasyum 1464

Sodyum 37

Kalsiyum 205

Vitamin 0

Vitamin C 0

Demir 4,72

Üzüm Pekmezi Yapımı İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir? 

Üzüm pekmezi, evde de rahatlıkla yapılabilen lezzetli bir pekmez çeşidi. Üzüm pekmezi için gerekli olan temel malzemeler 2 kilogram üzüm ve kevgir ya da süzgeç. Çok fazla malzeme gerekmemesi de evde üzüm pekmezi yapmayı planlayanların işini bir hayli kolaylaştırıyor. 

 Üzüm Pekmezinin Pratik Yapılışı

Çürük olan üzümler ayıklanır ve iyice yıkanır. Kevgirden el yardımı ile geçirilir. Eller ile üzümün iyice ezilmesine dikkat edilir. Kabuklarının içine kaçmamasına özen gösterilir. Bütün üzümler ezilip suyu ayrı bir kaba alınır. Ortaya çıkan üzüm suyu posası ise tencereye alınarak kaynatılır. Üzüm suyu tekrar içinde posa kalmayacak şekilde süzgeçten geçirilir. Kalan posa ise çöpe atılabilir. Süzülen üzüm suyu ocağa alınır ve kaynatılır. Kaynama akabinde sürekli karıştırma işlemi yapılır. Koyulaşmaya kadar kaynama işlemine devam edilir. Küçük göze alınarak kaynatmaya devam edilir.

İki kilogram üzümden ortalama olarak bir kase üzüm pekmezi elde edilmektedir. Daha fazla üzüm pekmezi elde etmek için daha fazla miktarda üzüm kullanılması gerekmektedir. Demir yönünden zengin üzüm pekmezi aynı zamanda değerli bir kalsiyum kaynağıdır. 

 

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