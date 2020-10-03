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03.10.2020 - 03:08 |

Üzüm Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Üzüm suyu, kan yapıcı antioksidan özelliği ile bilinen üzümün suyunun sıkılmadı ile elde edilen şifalı bir içecektir. Üzüm suyu, kalp hastalıklarına karşı kalkan görevi görmesi nedeni ile kalp hastalığına yatkın olanların sık sık tüketmesi önerilen bir içecektir. A, B, C vitaminleri, potasyum ve demir açısından zengin olan üzüm suyu, vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır. İşte, üzüm suyu hakkında bilgileri derledik.

Üzüm Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?
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Üzüm suyu, kandaki oksijen taşıyan hemoglobin oluşumunu arttırır. Yüksek oranda demir ve potasyum içeren bu içecek, alternatif tıp tedavisinde de kullanılıyor.

Üzüm Suyu Neye İyi Gelir?

Üzüm suyu, çok faydalı ve şifalı bir içecektir. Pek çok hastalığın oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Üzüm suyunun bilinen faydaları;

● Üzüm suyunun kan sulandırıcı etkisi olduğu için kalp krizi oluşumunu önler.
● Üzüm suyunun içinde bulunan şeker çok çabuk şekilde eriyerek vücuda karışır ve vücuda enerji verir.
● Kan pıhtılaşması ve damar sorunları yaşayan kişilerin günde en az bir bardak üzüm suyu içmesi tavsiye ediliyor.
● Düzenli olarak üzüm suyu tüketilmesi, karaciğerde zararlı hücrelerin birikme riskini en aza indirir.
● Üzüm suyu, mide duvarında oluşan kramplara bağlı olarak ortaya çıkan kusma hissini azaltır.
● Kötü kolesterolü dengeler ve kalp hastalığı oluşumunu önler.
● Kandaki trigliserit seviyesini dengeler ve yağlanma oluşumunu önler.
● Vücudu zararlı toksinlerden arındırır ve hastalık oluşumuna karşı sizi korur.
Üzüm Suyunun Besin İçeriği

Üzüm suyunun içeriğinde A, B1, C ve E vitaminleri, demir, potasyum, kalsiyum, sodyum ve magnezyum gibi mineraller bulunur. Üzüm suyunun kanseri önleyici özelliği vardır. Üzümün en büyük özelliği çok önemli bir antioksidan olmasıdır. Tüm meyveler içinde en yüksek antioksidan özelliği taşıyan üzüm, kansere karşı da önemli bir koruma sağlar. Kuru üzümün de kan yapıcı özelliği bulunuyor. Faydalı ve lezzetli bir meyve olan üzüm farklı şekillerde tüketilebilir.

Üzüm Suyunun Faydaları

Üzüm suyu, sağlık için içilmesi gereken sağlıklı içecekler arasında ilk sırada yer alır. Meyve ve sebzeleri direkt tüketebileceğiniz gibi bazı kişiler bu ürünlerin suyunu sıkıp içmeyi tercih ediyor. Kaliteli üzümlerin özüyle hazırlanan üzüm suyu, mineral ve vitamin deposu olarak bilinir.

Üzümün kan yapıcı özelliği sayesinde kansızlık sorunu yaşayan kişilerin bu meyveyi ve suyunu bolca tüketmesi gerekir. Vücudu hastalıklara karşı koruyarak vücut direncini arttıran üzüm, kalp hastalıklarının oluşumuna karşı da kalkan görevi görür. Üzümün içeriğinde şeker bulunduğu için çok miktarda tüketilmesi kilo akımına neden olabilir.

Üzüm suyu, vücuttan toksinlerin atılmasına dışkı yolu ile atılmasına ve vücudun zararlı toksinlerden korunmasına yardımcı olur. Şeker hastalarının dozunda üzüm ve üzüm suyu tüketmeleri gerekir. Her gün 1 bardak üzüm suyu içmek, kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Üzümün her türlüsü sağlığa faydalıdır. Bu nedenle mevsiminde bol miktarda üzüm ve üzüm suyu tüketmek gerekir.

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