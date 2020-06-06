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06.06.2020 - 16:00 |

Vajinal mantar belirtileri nelerdir? Vajinal mantar kaç günde geçer? - Vajinal mantara ne iyi gelir?

Kandidiyazis olarak da bilinen vajinal mantar enfeksiyonu, kadınlarda yaygın olarak görülüyor. Eğer sizin de vajinal bölgenizde koyu renkli akıntı, bozuk süt görünümünde akıntı, yoğun bir akıntı ve kaşınma varsa vajinal mantar ile karşı karşıyasınız demektir. Vajinal mantar cinsel yolla bulaşmaz ancak cinsel yolla yayılabilir. "Vajinal mantar nedir?", "Vajinal mantar neden olur?", "Vajinal mantar belirtileri nelerdir?", "Vajinal mantar tedavisi nasıl yapılır?", "Vajinal mantara iyi gelen bitkisel çözüm var mı?" Bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Vajinal mantar belirtileri nelerdir? Vajinal mantar kaç günde geçer? - Vajinal mantara ne iyi gelir?
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Vajinal mantar; vajinal bölgede koyu renkli akıntı, bozuk süt görünümünde akıntı, yoğun bir akıntı ve kaşınma ile ortaya çıkıyor. Tıp dilinde candida albicans olarak telaffuz edilen vajinal mantar mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

Vajinal mantar enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olarak kabul edilemez. Ancak ilk düzenli ilişki sırasında vajinal mantar enfeksiyonu riski artırabilir. İlaçlarla vajinal mantar enfeksiyonları tedavi edilebilir. Vajinal mantarınız sürekli tekrarlıyorsa(1 yıl içinde 4 veya daha fazla) bu gibi durumlarda daha uzun tedaviye ihtiyacınız olabilir. Antibiyotik kullanımı, kontrolsüz diyabet, bozulmuş bağışıklık sistemi ve artan östrojen seviyeleri bir mantar enfeksiyonu gelişme riskini artırabilir.

Vajinal mantar neden olur?

Tüm kadınların vajinal bölgelerinde belli bir oranda bakteri ve mantar oluşumu mevcuttur ve bu oldukça normal bir durumdur. Mantar yararlı bakteriler tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Bakterilerin azalması durumunda mantar büyümeye başlar ve belirtiler olarak karşımıza çıkan sorunlar başlar.

Vajinal mantara yol açan sebepler nelerdir?

-Antibiyotik kullanımı
-Doğum kontrol hapı kullanımı
-Dar pantolon, ıslak mayo veya iç çamaşırı giymek, ıslak ped ile uzun süre kalmak
-Çok yüksek oranda tatlı, şeker, tatlandırıcı kullanmak,
-Rahim içi cihazların kullanımı,
-Hamilelik,
-Diyabet

Tüm mantar türlerinde olduğu gibi vajinal mantar yani Candida mantar türü de nemli ve karanlık bir ortamda gelişir ve büyür. Bu yüzden vajinanın olması gerektiğinden fazla nemli kalmasına sebep olacak olan sentetik ve naylon çamaşırlardan kaçınmak bunun yerine pamuklu iç çamaşırları tercih etmek gerekir.

Vajinal mantar belirtileri nelerdir?

- Vajina veya vulvada aşırı kaşıntı
– Beyaz kokusuz kalın bir vajinal akıntı
– Sulu vajinal akıntı
– Vajinal ağrı
– Vulvada kızarıklık ve şişlik

Vajinal mantar nasıl tedavi edilir?

Eğer vajinal mantar ile karşı karşıya olduğunuzu düşündürecek belirtiler varsa öncelikle doğru teşhis için mutlaka doktora gitmelisiniz. Daha önce vajinal mantar hastalığı ile karşılaşmış ve tedavi olmuşsanız bu konuda tecrübeniz var demektir. Doktorunuzun size daha önce önerdiği krem ve tedavi yöntemleri ile bir an önce bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

Vajinal mantar belirtileri nelerdir Vajinal mantar kaç günde geçer - Vajinal mantara ne iyi gelir

Vajinal mantar tedavisi süresince dikkat etmeniz gereken en önemli nokta cinsel ilişkiye girmemektir. Cinsel ilişkiye girmeniz tedavi sürecini uzatacağı gibi bulaşıcı da olabileceğinden partnerinizde de bazı sorunlar ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Tedavi süresince titreme, kramp, ateş gibi şikayetler baş göstermeye başlarsa vakit kaybetmeden doktorunuza görünün. 

Vajinal mantar evde tedavi edilebilir mi?

Vajinal mantarın evde tedavisi çok uzun sürebilir. Bu nedenle vajinal mantar akıntı şikayeti olanların uygun ilaç tedavisi alması gereklidir. Ancak doktora gitmeden önce doğal bir tedavi biçimi olarak elma sirkesini deneyebilirler. Bu tür tedavilerin yan etki doğuracağı unutulmamalı ve herhangi bir yan etki görüldüğünde mutlaka doktora başvurulmalı.

Vajinal mantar kaşıntısına ne iyi gelir?

Eğer vajinal mantar enfeksiyonu olan kadın cinsel yönden aktif ise fitil tedavisi, daha önce cinsel birliktelik yaşamamış ise vajinal mantar hapı olarak adlandırılan ağızdan alınan ilaç tedavisi kullanmak gerekir. Tedaviye destek olarak vajinal mantar kremleri kullanılır. Ayrıca vajinal mantar doğal ve bitkisel tedavi seçenekleri de tedaviye destek olarak kullanılabilir.

Vajinal mantar kaç günde iyileşir?

Eğer kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse vajinal mantara sebep olan durum ortadan kalktığında vajinal mantar kendiliğinden geçebilir. Çoğu zaman iyileşmesi biraz zaman alabilir ve bu zaman içerisinde mantar enfeksiyonu daha da büyük bir sorun haline gelebilir bu nedenle vajinal mantarın kendiliğinden geçmesini beklemek yerine tedavi edilmelidir. Ayrıca vajinal mantar zamanında tedavi edilmediğinde makata bulaşabilir ve kişinin yaşam kalitesini düşürebilir.

Vajinal mantar nasıl önlenir?

-Sürekli dar pantolon ve dar tayt giymeyin.
-Sentetik veya naylon değil, pamuklu iç çamaşırları tercih edin.
-Vajinanın dışına ve içine parfümlü krem, şampuan ve pudra değdirmeyin.
-İç çamaşırı, mayo ve pedinizi uzun süre ıslak bırakmayın.

Vajinal mantar partnerime bulaşır mı?

Bazı mantar çeşitleri cinsel yolla hem size hem de partnerinize bulaşabilir. Her ikinizde de kaşıntı, yanma ve akıntı gibi belirtiler varsa mutlaka doktora birlikte gitmeli ve tedaviyi birlikte uygulamalısınız. Birinizin yapması mantarın mevcudiyetini korur ve bulaşmaya devam eder.

Erkeklerde mantar belirtileri nelerdir?

Mantar enfeksiyonu erkekte çoğu zaman belirti vermez. En çok görülen belirtisi dış genital bölgede kaşıntı, kızarıklık ve pul pul cilt dökülmeleridir. Akıntı çoğu kez yoktur. Tahriş, kaşımaya bağlı ciltte çatlaklar oluşur ise acı hissi de vardır.

Vajinal mantara iyi gelen bitkisel tedavi var mı?

Vajinal mantarı tedavi etmede bazı bitkiler kullanılabilir. Çay ağacı yağı, yabani kekik yağı, probiyotik takviyeleri ve doğal yoğurt vajinal mantarı geçirmek için kullanılabilir. 

 

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