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29.06.2020 - 12:58 |

Vajinismus nedir?

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, cinsel terapist Op. Dr. Miray Sekkin Eser kadınlarda sık görülen vajinismus rahatsızlığı hakkında bilgiler verdi. Kişinin cinsel hayatını olumsuz yönde etkileyen bu sorun kişinin cinsellikten soğumasına neden olabiliyor.

Vajinismus nedir?
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Vajinal girişin çevresindeki kasların istemsiz olarak kasılması sonucu yaşanan ağrı ve endişeye bağlı olarak ilişkiye girememe durumuna vajinismus diyoruz. Cinsel ilişkiye girme korkusu olarak da bilinen vajinismus rahatsızlığı her on kadından birinde görülebilmektedir.

Kadınların evlendikleri zaman ilk gece korkusu ile başlayabileceği gibi, daha önceden var olan korkularına bağlı olarak da vajinismus durumu gelişebilir. Sevgililik döneminde herhangi bir sorun yaşamayan kadınlar, penisin vajinaya girme aşamasında ağrı, korku, panik hali yaşamaları ile vajina girişinde kasılmalar ile başlar.

Kadınlar bu giriş haline imkansız gözüyle bakmaktadırlar. Bu durum denemeler arttıkça daha şiddetli hale gelebilmektedir. Bir süre sonra düşüncesi bile şikayetleri ortaya çıkarabilir. Bir tür kaygı bozukluğuna ve fobi durumuna dönüşür.

Vajinismus olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Cinsel ilişki denendiği zaman penisin ya sadece uç kısmının çok ağrılı ve acılı olarak girebilmesi ya da hiç girememesi ile belli olur. Kadın kendisini istemsiz olarak kasar ve partnerini iter. Bu her denemede gerçekleşir.

Vajinismus tanısı nasıl konur?

Vajinismus rahatsızlığı için sadece ilişki esnasında ağrı ve acı olması şart değildir. Bazen hasta o aşamaya gelinmesine bile izin vermemektedir. Bu nedenle pek çok kadın halen bakire olarak saptanabilir. Kadın doğum muayenesi ve öykü ile tanı konabilir. Muayene ile vajinismusun derecesi belirlenebilir. Bu da tedavi için yol göstericidir.

Vajinismus tedavisi nasıl olur?

Vajinismus rahatsızlığı yaşayan bir kadının tedavisi, kendisine uygun olan bir planla başarıılı olabilir. Hasta tam anlamıyla değerlendirilmeden net bir şey söylemek de doğru değildir. Tedavi başarısı, hekimin bilgi, deneyim ve yeteneğinin yanında, çifte de bağlıdır.

Çiftin istekli, sabırlı ve birbirlerine destek olmaları ve doktorlarına güvenmeleri şarttır. Çiftte ilişkisel ve iletişimsel olarak problemler varsa öncelikle bunun bir nebze düzeltilmesinde fayda vardır. Aile ilişkileri, çevre baskısı gibi problemler minimalize edilmeli, çift kendini olumsuz dış etkenlerden tedavi süresince soyutlamaya çalışmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra tedavi kişiye göre planlanır.

Hastanın tedavi sürecine, uyumuna ve ilerlemesine göre karma tedaviler de uygulanabilir.

Vajinismus tedavisi ne zaman biter?

Vajinismus tedavisi gerçek bir cinsel ilişki ve jinekolojik muayenenin yapılması ile sonlanır. Bu nedenle tedaviyi sonlandırırken ilişki sonrası kontrol muayenesi önemlidir. Vajinismus tedavisini başarı ile tamamlayan kadınlarda bu sorun tekrarlamaz. Aksine daha kaliteli bir cinsel hayata adım atan kadın cinsellikten keyif almaya başlar.

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