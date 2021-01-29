Varis nedir, varis ameliyatı nasıl yapılır? Varis başlangıcı fark edilirse tedavisi mümkün!

Varisli damarlar, genellikle alt ekstremitede yer alan ve venöz duvarın özelliklerinde bir değişikliğin eşlik ettiği bir veya daha fazla damarın kalıcı genişlemesidir.



Varis Nedir?



Varisli damarlar, venöz duvarın bir hastalığına karşılık gelir. Yerçekiminin etkisi altında damarlar genişler ve doğal olarak içlerinde aşağıdan yukarıya dolaşması gereken kan durgunlaşır ve hatta geri akabilir.



Varisli damarlar, deri altında uzamış, genişlemiş, kıvrımlı, yüzeysel damarlar olarak görünür.

Derin venöz ağı asla ilgilendirmezler. İlişkili venöz yetmezlik yani kan dolaşım bozukluğu durumunda uzuvlarda ödem, ağrı (ağır bacak hissi) ve karıncalanma olabilir.



Sanayileşmiş ülkelerde varis prevalansı (genel popülasyondaki vaka sayısı) araştırmalara göre deneklerin % 30 ila 60'ı arasındadır. Safen gövdeleri veya birinci dereceden kolları, vakaların yarısında etkilenir. Her iki üye de eşit derecede etkilenir. Yaş ilk risk faktörüdür: 10 yaşın altındaki çocuklarda istisnai, varisli damarlar 35 yaşındakilerin% 15'ini ve 75 yaşındakilerin% 65'ini etkiler.



Varis Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Doppler eko ile ölçülen kalibre küçük olduğunda varisli damarları sklerozan köpük enjeksiyonları ile tedavi etmek mümkündür. Damarların boyutu (safen damarlar olarak adlandırılır) çok büyük olduğunda ameliyat endikedir. Prensip olarak varis ameliyatı ayakta tedavi bazında (hastaneye yatmadan) yapılır.



Ameliyatta farklı teknikler önerilebilir. İlki sıyırma olarak da adlandırılır, hastalıklı damarların çıkarılmasını içerir. Lazer veya radyofrekans ile yeni endovenöz teknikler de vardır.



Endovenöz teknikler sırasında safenöz venin delinmesi, ultrason altında yapılır ve damar içine 1 ila 2 mm'lik küçük bir lazer veya radyofrekans fiberin monte edilmesine izin verir. Tümesans (fizyolojik bir solüsyonda seyreltilmiş bir anesteziğin deri altına sızması) ile lokal anestezi yapıldıktan sonra, damar ağrısız, tamamen yakılır. Kasıkta veya diz kıvrımında kesi yapılmaz. Varisli damarların eksizyonu (flebektomi) neredeyse her zaman operasyonu tamamlar. Ekstraksiyon, birden fazla cilt mikro kesi yapıldıktan sonra, risksiz ve neredeyse hiç iz bırakmadan çengel ile yapılır.



Varis Başlangıcı Fark Edilirse Tedavisi Mümkün mü?



Varisli damarlar, belirgin bir mavimsi renk gösterir. Aşağı yukarı çıkıntılı olabilirler. Genellikle kökeninde olan venöz yetmezlik farklı semptomlara neden olur. Varisli damarların çoğunun genetik kökene sahip olmasına rağmen birden fazla nedeni olabilir . Aslında, venöz yetmezliğin büyük bir kalıtsal boyutu vardır. Bir veya iki ebeveynin varisli damarlara eğilimli olmasının basit gerçeği, sırayla muzdarip olma riskini önemli ölçüde artırır.



Varisli damarların yönetimi, saldırının şiddetine bağlı olarak değişir. Venöz yetmezlik hafif kaldığında, kompresyon çorapları veya taytlar rahatsız edici semptomları azaltmak için yeterlidir. Örümcek damarlar skleroterapi ile tedavi edilebilir. Bu, onları skleroz etmek ve nihayetinde doğal emilimlerini artırmak için ilgili damarlara bir madde enjekte etmeyi içerir. Daha büyük vakalar için genellikle ameliyat gerekir.



Varis Tam Anlamıyla Tedavi Edilir mi?



Varisli damarlar tedavi edilemez, ancak birkaç tedavi görünümünü ve bunlarla ilişkili ağrıyı azaltabilir. Özellikle kalıtım söz konusu olduğunda varis oluşumunu tamamen engelleyemiyoruz ancak nispeten basit birkaç önlem sayesinde gelişimlerini azaltmak mümkündür. Bacaklarınızı günde birkaç kez kaldırın ve biraz yüksekte uyuyun (örneğin yatağın altına bir yastık koyarak). Uzun süre aynı pozisyonda kalmanız gerektiğinde, sık sık esnemeyi unutmayın. Çok sıcak yerlerden kaçının.



Ameliyat Sonrası Ne Yapılmalı?



Morluklar 15 gün ile 3 hafta arasında kaybolurlar. Yara enfeksiyonu nadirdir. Sonuçlar prensipte basittir, çok acı verici değildir. Hareketlilik genellikle ertesi gün düzelir. Ameliyat sonrası elastik kompresyon iki ila beş gün arasında uygulanır. İyileşme sırasında ve profesyonel aktivitelerin yeniden başlaması sırasında, destekleyici tıbbi çoraplar veya taytlarla avantajlı bir şekilde değiştirilebilir.