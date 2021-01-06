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06.01.2021 - 16:25 |

Varise ne iyi gelir, nasıl geçer? Varis önleyen, engelleyen şeyler nelerdir?

Bacaklarda gittikçe daha belirgin hale gelen damar renkleri altında, varis aynı zamanda birtakım sorunlar da yaratabiliyor. Tabii bu konuda varis için iyi gelecek belli bazı bağlı çözüm yöntemleri de bulunmaktadır. Peki varise ne iyi gelir, nasıl geçer? Varis önleyen, engelleyen şeyler nelerdir? İşte bu konuda merak edilenler...

Varise ne iyi gelir, nasıl geçer? Varis önleyen, engelleyen şeyler nelerdir?
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Vücutta yer alan toplardamarların derinin altında genişlemesi ile beraber varis ortaya çıkar. Özellikle mavi ve yeşil renge sahip olan bu damarlar, derinin altına daha fazla genişlediğinde şişlikler meydana getirir. Böylece birtakım ağrılar ve acılar da söz konusu olabilmektedir.

Varise ne iyi gelir?

Zaman içerisinde varisin daha tehlikeli bir noktaya ulaşmasını engellemek, şişliği önlemek ve tedavi edebilmek için bazı doğal yöntemler bulunur. Bu yöntemleri uygulamak suretiyle valiz kaynaklı sorunların önüne çok daha kolay bir şekilde geçilebilir.

- Kan dolaşımını ve kalın akışını sağlamak için elma sirkesi kullanılabilir.
- C vitamini açısından zengin olan ve dolaşımı destekleyen kırmızı biber değerlendirilebilir.
- Kan dolaşımını artırmak ve düzenlemek amaçlı zeytinyağı tüketilebilir.
- Sarımsak özellikle birçok farklı yemekte kullanılarak değerlendirilebilir.
- Güçlü bir antioksidan ve C vitamini olan maydanoz kullanılabilir.

Bu gibi doğal bitki kaynaklarına tek başına ya da farklı yiyecekler ile bir araya getirmek suretiyle kullanmak mümkün. Özellikle bütün besin kaynaklarının ortak yanı kan dolaşımını hızlandırarak daha sağlıklı bir dolaşım imkanı vermesidir.

Varis nasıl geçer?

Birçok doğal besin kaynağı kullanmak suretiyle varis sorunu azaltılabilir. Ancak burada önemli olan var ise tamamen bitirmek ise o zaman bir kalp cerrahına görünmek gerekir. Bu konuda tıp açısından kullanılabilecek birçok farklı yöntem yer alıyor. Gerçekleştirilen teşhis ve teknikler ile beraber tedavi yöntemleri, uzman doktor kontrolü altında ele alınır.

- Cilt üzerinde lazer uygulaması
- Stripping
- Skleroterapi
- Damar içi lazer uygulaması

Çok ileri vakalar söz konusu olduğunda ise mutlaka cerrahi uygulama uzman doktor kararına uygun şekilde ele alınır. Doğal besin kaynakları ile her ne kadar rahat edecek görüntüyü ortadan kaldırmış olsa bile, bu durum tamamen iyileşme sürecini desteklemez. Bütünüyle varisten kurtulmak için mutlaka düzenli ve sağlıklı bir şekilde tedavi görmek gerekir.

Varis önleyen şeyler nelerdir?

Varisi önlemenin en önemli yollarından biri öncelikle bu sorunun başlamadan önüne geçmektir. Özellikle varis problemi genetik açıdan yatkın olan kişiler, yaş ilerledikçe bu problemi ile karşı karşıya kalabilir. O yüzden zamanında gerekli tedbirler, çeşitli tedavi yöntemleri ve uygulamalar ele alınmalıdır. En önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmaktır. Örneğin bisiklet, koşu, düzenli yürüyüş ya da egzersiz varisleri önleme konusunda oldukça etkilidir. Ayrıca uzun süreli oturulmalı ya da yine uzun süre ayakta durulmalıdır. Bu konuda kişi kendine belirli bir periyot seçerek hareket etmeli ve yeniden oturmalıdır.

Varisi engelleyen şeyler nelerdir?

Özellikle varisi engelleyen birçok unsur bulunur. Pek çok insan günümüzde bu sorun ile mücadele etmekte ve varise ne iyi gelir sorusunu öğrenmeye çalışmaktadır.

- Mutlaka fazla kilolar verilmelidir.
- Bacak bacak üstüne atmak suretiyle çok fazla oturulmamalıdır.
- Çok dar ve sıkı kıyafetler tercih edilmemelidir.
- Topuklu ayakkabı yerine daha rahat ve düz ayakkabı çeşitleri kullanılmalıdır.
- Yüksek lif bulunan besin kaynakları tüketilmelidir.
- Uzun süre ayakta kalınmamalı ve uzun süre oturulmamalıdır.
- Düzenli olarak ayaklara masaj yapılması iyi gelir.
- Sigara içme alışkanlığı bırakılmalı ve mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır.

Bu gibi unsurlar ele alınmak suretiyle gelecek olası meydana gelebilecek varis problemine önlem alınabilir.

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