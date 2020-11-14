Vazelinin Faydaları Nelerdir? Vazelin Cilde, Saça Ve Yüze İyi Geliyor Mu?

Vazelin en çok nemlendirici bakım kremi olarak kullanılmaktadır. Erkekler ve kadınlar arasında çatlak tedavisi için oldukça rağbet gören bir üründür. Robert Chesebrough tarafından Petrol Jeli olarak başlayan ürün sonradan bir bakım kremine dönüşmüştür.

Vazelinin Faydaları Nelerdir?

Çatlak tedavisinde kullanılır.

Nemlendirici özelliği sayesinde kuruluğun önüne geçer.

Dirsek ve diz kararmalarını engeller.

Cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Uyumadan gözaltına sürüldüğünde kırışıklıkların oluşumunu engeller.

Bebekler için pişik tedavisinde kullanılabilir.

Çok az miktarda sürüldüğünde sivilceler üzerinde olumlu etki oluşturur.

Kaş ve kirpiklerin gürleşmesini, dökülmemesini, canlı görünmesini sağlar.

Çatlamış dudakları daha parlak ve güzel gösterir.

Güneş yanıklarının iyileşmesini hızlandırır. Zeytinyağı ile karışım olarak kullanılabilir.

Parfüm kokularının kalıcı olması için parfüm sıkılan yerin üstüne vazelin sürülebilir.

Deri eşya ve kıyafetlerin üzerine sürüldüğünde yeni gibi görünerek parlamasını sağlar.

Vazelin Cilde, Saça ve Yüze İyi Geliyor mu?

Vazelin cildin, saçın ve yüzün daha parlak görünmesini sağlar. Ciltteki pek çok soruna ilaç tedavisi gerekmeden yanıt verebilir. Morarma, çürüme, çatlama, kuruma, kızarma gibi olayların çözümü olabilmektedir. Ayrıca bazı karışımlar yapılarak cilt maskesi kullanılabilir.

Vazelin saçların parlak ve canlı görünmesini sağlar. Bit tedavisinde de kullanılabilmektedir. Saçlara kimyasal maddelerle bakım yapmak istemeyen, doğal ve canlı bir görünüm isteyen kişiler vazelin kullanarak amacına ulaşabilir.

Vazelinin nemlendirici özelliği içinde bulunan yağdan kaynaklıdır. Bu sebeple yüze ve ciltteki yağlı bölgelere sürerken çok ince bir tabaka şeklinde kullanılmalıdır. Fazla kullanımı sivilceye yol açabilmekte ve çirkin bir görünüm oluşturabilmektedir.

Vazelin Nasıl Kullanılmalıdır?

Vazelin yanık, pişik, çatlak, kuruluk, morarmalar ve daha birçok konu için kullanıma uygun olan bir maddedir. Temiz bölgeye sürülmesi gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak öncesinde kremi eritme işlemi gerçekleştirilebilir. Katı krem özellikleri tam olarak yerine getiremezken ısıtılmış kremden daha olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Vazelinin İçeriği

Vazelinin ilk ortaya çıkış ismi Petrol Jeli’dir çünkü içinde ham petrol bulunmaktadır. Yoğun kıvamlı olmasını sağlayan balmumu, kremin eritildiği zamanlarda da özelliklerini kaybetmemesini sağlar. Eriyen krem gözenekleri kapatmadığı için daha iyi etki edebilmektedir.

Vazelin ciltte, saçta, kaş ve kirpiklerde parlak ve doğal bir görünüm elde etmeyi sağlar. Bunun sebebi içinde bulunan mineral yağlardır. Ciltte ve kıl köklerinde kaybedilen mineralleri yağlar aracılığıyla cilde yeniden kazandırır. Böylelikle hem bir merhem hem de bir bakım kremi olarak kişilerin isteğine bağlı kullanılmaktadır.

Vazelinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Vazelin güzellik, temizlik, sağlık gibi pek çok alanda kullanıma uygun ve elverişli bir üründür. Bu sebeple en çok kozmetik alanında kullanılmaktadır. Özellikle soğuk havalarda hem kadınların hem de erkeklerin yanından ayırmadığı nemlendirici bir üründür. Üstelik kokusu sayesinde her iki cinsiyette rahatlıkla kullanabilmektedir.

Eski eşyaların yeni görünmesi, daha parlak eşyalara sahip olmak için vazelin kullanılabilmektedir. Saç boyasının ardından boyun ve ense temizliğinde kullanılabilir. Yaraların tedavisinde özellikle bitkisel karışımlarla birlikte sağlık için yaraya sürülebilir.

Vazelinin Zararları Nelerdir?

Vazelinin kullanımında kişinin kendi cilt tipini tanıması oldukça önemlidir.

Tam olarak doğal bir ürün olmadığı için kullanırken dikkatli olmak gerekir.

Hamilelerin kullanmadan önce doktorlarına danışması gerekebilir.

Ciltte yağlanma yapabilir.

Sivilcelerin artmasına sebep olabilir.

Çok fazla ve çok sık kullanılması ciltteki nem dengesini bozabilir.









