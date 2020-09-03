Vedat İsminin Anlamı Nedir? Vedat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Erkeklerde sıkça görülen Vedat ismi, dostluk ve sevgi anlamlarına gelir. Bu isimdeki kişilerin özellikleri arasında; hoşgörülü olmaları ve etraflarına enerji vermeleri gelir.



Vedat Ne Demek?



Sadece Vedat olarak kullanıldığı gibi 'Vedat Can' olarak da kullanılan ismin manası, dostluk, sevgi ve hoşgörülü kişi anlamlarına gelir. Köken olarak Arapça diline dayanan isim, Türkiye'de en fazla kullanılan adlar arasında yer alır. Türkiye'de yaklaşık 90 bin kişinin bu ismi taşıdığı tahmin ediliyor.



5 harften oluşan Vedat ismi, sevgi dolu insan, hoşgörülü kişi ve dost olabilecek birisi anlamlarına gelir. Vedat isminde olan kişiler sıcakkanlı olarak bilinirler. İnsanlarla araları her zaman iyi olur. Güler yüzlü, sevgi dolu ve dünyaya bakış açıları hoşgörü üzerinedir.



Vedat Kur'an’da Geçiyor mu?



Vedat ismi, Kur'an’da geçmez. Ancak alimlere göre, Vedat isminin konulması caizdir. Caiz olmasının nedeni ise ismin kültürel ve dini açıdan anlamının ters düşmemesidir. Kur'an'da geçmeyen bu isim, İslam'ın ilk dönemlerinden bu yana Müslümanlar arasında konulan isimler arasında yer alır. Din insanları, Vedat isminin erkek çocuklarına konulmasının herhangi bir sakıncasının olmadığını söylemişlerdir.



Vedat İsmindeki Kişilerin Özellikleri



Vedat isminde olan kişilerin, olayları analiz etme konusunda başarılı oldukları belirtilir. Mantıksal yaklaşım hayat felsefeleri gibidir. Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmanın yanında, mükemmeli istemeleri bazı zamanlarda sorunlar çıkarabilir. Bu isimdeki kişilerin olumsuz özellikleri olarak başkalarına güven duygularının zayıf kalmış olması denilebilir.