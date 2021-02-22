Ventilasyon Nedir? Hangi Durumlarda Ventilasyon Uygulanır?

Ventilasyon, kısaca havanın akciğere içine ve dışına yapılan harekettir. Temel amaç solunumun en doğru şekilde yerine getirilmesidir. Mekanik ventilasyon, yaşamsal fonksiyon görevi görür. Günümüzde en çok yoğun bakımlarda kullanılmaktadır. Bu cihaza respiratör de denilmektedir. Bazı solunum parametrelerinin yanı sıra nasıl çalıştığını da bilmekte önem vardır.

Hangi Durumlarda Ventilasyon Cihazı Kullanılır?

Bazı kullanma çeşitleri vardır ve bu hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Non-invaziv mekanik ventilasyon herhangi bir cerrahi işlem gerekmeden yapılan işlemdir. Bu yöntem, durumu çok ciddi derecede olmayan hastalar için kullanılır. Hastanın ağız ve burun kısmını kapsayacak şekilde maske ile oksijen desteklenir ve solunum cihazına bağlanması ile birlikte hastaya solunum verilmesi sağlanır. Bu yöntemin kullanılabileceği durumlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Yeterli öksürük ve yutma refleksi bulunması

2- Kişinin akciğerini kullanabilir derecede nefes alıyor olması

3- Bilincin açık olması

4- Maske takılan yüzde herhangi bir uyumsuzluk sorunu bulunmaması gibi sıralanabilir.

Ventilasyon Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Ventilasyon kelimesi vantilatörden türemiştir. Çeşitleri ise iki şekildedir: invaziv mekanik ventilasyon ve non-invaziv mekanik ventilasyon. Mekanik ventilasyonun amaçları şu şekilde sıralanabilir:

1- Solunum işlemini azaltmak

2- İntrakraniyal basıncı azaltmak

4- Alveol açıklığı devamlılığı

5- Yeterli olan oksijenizasyonu azaltmak

6- Oksijen tüketimini azaltmak olarak sıralanabilir.

Mekanik ventilasyonun 2 temel endikasyonu bulunmaktadır: alveoller hipoventilasyon ve dağılım hipoksisi. Alveol hipoventilasyon (solunum ve akciğer hastalıkları), hipoksi ve hiperkapni kapsar. Dağılım hipoksisi, patolojik şantlar, ventilasyon ve perfüzyon bozuklukları kapsar.

Mekanik ventilasyon yöntemleri de üç tanedir: negatif basınçlı, pozitif basınçlı ve yüksek frekanslı. Negatif basınç, abdomen ve toraks etrafına negatif olan bir basınç verilir ve gaz akciğere gider. Normalde akciğerin yaptığı görevi taklit eden bir yöntemdir. Pozitif basınçlı, hava yollarına yüksek basınç uygulanarak yapılan bir yöntemdir. Tüp ya da maske yardımı ile yapılır. Yüksek frekanslı ventilasyon ise akciğerlere yüksek frekans fakat düşük volüm ile hava akımı gönderilerek yapılan bir yöntemdir. Nazal yani burundan ya da oral olan maske ile yapılır.