MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Venüs Saka burcuna geçiyor
30.01.2021 - 00:00 |

Venüs Saka burcuna geçiyor

Ay takvimine göre bu hafta bizi neler bekliyor? Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

Venüs Saka burcuna geçiyor
ABONE OL

28’inde gerçekleşen sert dolunayın ardından bu dönemde, çatışma çıkaran koşullara, inatlaşmalara özellikle dikkat etmeliyiz. Boşalmak üzere olan yüksek bir fiziksel enerji var. Bu enerjinin uygun şekilde boşalması için daha esnek davranmalı, özellikle kişilik çatışmalarına girmemeliyiz. 1 Şubat’ta Venüs de Saka burcuna girerek bizi ilişkilerimizde, aşkta daha akılcı ancak biraz mesafeli kılıyor. Yine de grup çalışmaları için uygun koşullar mümkün. Özellikle 4’ü civarında daha esnek ve anlayışlı olmaya bakalım. Duygusal patlamalar ya da kıskançlıklar gündeme gelebilir. 6’sı civarında aşkta sorumluluklar dikkat çekmekte. Aşk olsa da, belirli sınırlamalar, görevler ya da kısıtlamalar da gündeme gelebilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

31 Ocak Pazar

Düşüncelerimizi daha uygulanabilir hale getirebiliriz. Önyargılardan kaçınalım.

1 Şubat Pazartesi

Günün ilk yarısında eksik işleri düzeltmek ve tamamlamak mümkün. Daha sonra ilişkilerde önem kazanmakta.

2 Şubat Salı

İlişkilerimizde daha fazla denge ve uyum yaratabiliriz. Ancak sözlerimiz havada kalmamalı.

3 Şubat Çarşamba

Özellikle sabah saatlerinde bazı huzursuzluklar ya da endişe içeren koşullarla karşılaşabiliriz.

4 Şubat Perşembe

Bugün yoğun bir kararlılık ve duygusal açıdan yoğunluk var. Tutkularımızla hareket edebiliriz.

5 Şubat Cuma

Belirli fikir ayrılıklarına dikkat etmek ve olaylara biraz daha objektif bakmak durumundayız.

6 Şubat Cumartesi

Yeni şeyler öğrenmekten ve denemekten keyif alabileceğimiz bir gündeyiz. Hareketsiz kalmamaya çalışalım.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kendi içinizde daha uyumlu olabilir ve içinizdeki sesi daha iyi duyabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da keyifli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev ve ailevi konular sizi daha bağlayıcı olabilirsiniz. Aynı zamanda evle ilgilenmeniz sorumluluklar da artıyor olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ziyaretler ve zihinsel uğraşlar açısından oldukça verimli geçebilir. Duygularınızı daha kolay ifade edebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız güzel fırsatlar bulabilirsiniz. Bugün kazançlı işler yapmak için uygun görünüyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında Ay burcunuzda ilerlerken daha şanslı olabilirsiniz. Kişisel işlerinizi ilerletmek açısından uygun koşullar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Yalnız kalmak ve kendi içinize dönmek için de fırsatlar olabilir. Öğle sonrası hareketlilik artıyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ve sohbetler açısından destekleniyorsunuz. Aynı zamanda gelecek yönünde plan yapmak da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aynı anda birden fazla işle uğraşmanız gerekebilir. Parasal konularla ilgili daha dikkatli düşünmek ve sorumluluk almak söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Genel olarak akıcı ve destekleyici koşullar içindesiniz. Yeni insanlar, yolculuklar ve yabancılar hayatınıza güzel şeyler getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi olumlu tutmalı ve gereksiz endişelere yenik düşmemeye bakmalısınız. Parasal konular üzerinde durmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ya da sevgilinizle daha dengeli bir ilişki kurmaya bakmalısınız. Daha iyi bir dinleyici olmaya gayret edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmakla birlikte, pek çok işle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda yeteneklerinizi geliştirebilecek fırsatlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluSaka’da resm-i geçit
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluDepresyondaki yakınınız için neler yapabilirsiniz?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinUzun süre uykusuz kalmanın sağlığa verdiği zararlar
Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Adem Akçakaya
Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Adem AkçakayaMide kanserinin Türkiye'de geç teşhis edilmesinin nedenleri
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa31 Ocak 2021: Kova burcunda Merkür Retrosu başlıyor
Esra Karaosmanoğlu
Esra KaraosmanoğluHayatın amacı nedir?
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalMigren nedenleri ve önlemenin yolları
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduDoğa iyileştirir
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorGöz çevresinde oluşan problemlere bu yöntemlerle son verin
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin ÖzkanÇocuklar anne ve babalarının hayallerini gerçekleştirmek için dünyaya gelmediler..
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Venüs Saka burcuna geçiyor

Venüs Saka burcuna geçiyor

Ağız ve diş sağlığının kötü olması psikolojiyi nasıl etkiliyor?

Ağız ve diş sağlığının kötü olması psikolojiyi nasıl etkiliyor?

Açlık hissini baskılıyor! Diyet yaparken mutlaka tüketin

Açlık hissini baskılıyor! Diyet yaparken mutlaka tüketin

Cinsel birliktelikte erkeklerin yaşadığı 3 senaryo

Cinsel birliktelikte erkeklerin yaşadığı 3 senaryo

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet