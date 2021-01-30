Venüs Saka burcuna geçiyor

28’inde gerçekleşen sert dolunayın ardından bu dönemde, çatışma çıkaran koşullara, inatlaşmalara özellikle dikkat etmeliyiz. Boşalmak üzere olan yüksek bir fiziksel enerji var. Bu enerjinin uygun şekilde boşalması için daha esnek davranmalı, özellikle kişilik çatışmalarına girmemeliyiz. 1 Şubat’ta Venüs de Saka burcuna girerek bizi ilişkilerimizde, aşkta daha akılcı ancak biraz mesafeli kılıyor. Yine de grup çalışmaları için uygun koşullar mümkün. Özellikle 4’ü civarında daha esnek ve anlayışlı olmaya bakalım. Duygusal patlamalar ya da kıskançlıklar gündeme gelebilir. 6’sı civarında aşkta sorumluluklar dikkat çekmekte. Aşk olsa da, belirli sınırlamalar, görevler ya da kısıtlamalar da gündeme gelebilir.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?