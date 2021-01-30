Venüs Saka burcuna geçiyor
Ay takvimine göre bu hafta bizi neler bekliyor? Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
28’inde gerçekleşen sert dolunayın ardından bu dönemde, çatışma çıkaran koşullara, inatlaşmalara özellikle dikkat etmeliyiz. Boşalmak üzere olan yüksek bir fiziksel enerji var. Bu enerjinin uygun şekilde boşalması için daha esnek davranmalı, özellikle kişilik çatışmalarına girmemeliyiz. 1 Şubat’ta Venüs de Saka burcuna girerek bizi ilişkilerimizde, aşkta daha akılcı ancak biraz mesafeli kılıyor. Yine de grup çalışmaları için uygun koşullar mümkün. Özellikle 4’ü civarında daha esnek ve anlayışlı olmaya bakalım. Duygusal patlamalar ya da kıskançlıklar gündeme gelebilir. 6’sı civarında aşkta sorumluluklar dikkat çekmekte. Aşk olsa da, belirli sınırlamalar, görevler ya da kısıtlamalar da gündeme gelebilir.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
31 Ocak Pazar
Düşüncelerimizi daha uygulanabilir hale getirebiliriz. Önyargılardan kaçınalım.
1 Şubat Pazartesi
Günün ilk yarısında eksik işleri düzeltmek ve tamamlamak mümkün. Daha sonra ilişkilerde önem kazanmakta.
2 Şubat Salı
İlişkilerimizde daha fazla denge ve uyum yaratabiliriz. Ancak sözlerimiz havada kalmamalı.
3 Şubat Çarşamba
Özellikle sabah saatlerinde bazı huzursuzluklar ya da endişe içeren koşullarla karşılaşabiliriz.
4 Şubat Perşembe
Bugün yoğun bir kararlılık ve duygusal açıdan yoğunluk var. Tutkularımızla hareket edebiliriz.
5 Şubat Cuma
Belirli fikir ayrılıklarına dikkat etmek ve olaylara biraz daha objektif bakmak durumundayız.
6 Şubat Cumartesi
Yeni şeyler öğrenmekten ve denemekten keyif alabileceğimiz bir gündeyiz. Hareketsiz kalmamaya çalışalım.