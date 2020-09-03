Verda İsminin Anlamı Nedir? Verda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Verda isminin her kaynakta önümüze çıkan ilk anlamı hiç kuşkusuz ki gül çiçeği anlamı olmaktadır. Verda ismi sık sık tercih edilen bir kız ismi olmaktadır. Bu isim Arapça kökenli bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır.



Verda İsmi Ne Demektir?



Öncelikle Verda ismi günümüzde kız çocuklarına koymak için tercih edilebilecek en güzel isimler arasında bulunmaktadır. Verda isminin sözlükteki anlamı Gül çiçeği şeklinde bilinmektedir. Fakat yinede pek çok farklı anlamına da bulunmaktadır. Verda ismi aynı zamanda insan anlamına da gelmektedir. Hiç kuşkusuz bu isim çok sayıda ebeveyn tarafından mutlulukla seçilmektedir. Verda isminin genel itibari ile tüm anlamları olumludur.



Verda ismine sahip olan çocuklarda liderlik ve mükemmeliyetçilik özellikle ön planda bulunmaktadır. Ayrıca Verda isminin bir diğer anlamı insan olduğu için bu isme sahip kişilerde bulunan insani duygular ön plana çıkmaktadır. Son olarak bu ismin diğer anlamı ise yiğitlik kelimesidir. Yani tüm anlamları olumlu olan bu isim doğru bir tercihtir.



Verda İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Arapçadan dilimize kadar gelip yerleşmiş olan gül çiçeği anlamına gelmekte olan Verda adının Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Maalesef Kur’an-ı Kerim’in hiçbir yerinde rastlanılmayan Verda isminin kız çocuklarına koyulması kesinlikle caizdir. Çünkü Verda isminin sözlükteki anlamında dinimize ve kültürümüze herhangi aykırı bir şeyi bulunmamaktadır. Bu yüzden dolayı da yeni doğan kız bebeklere bu isim koyulabilir.