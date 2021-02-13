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13.02.2021 - 18:57 |

Verem Hastalığı Nedir, Neden Olur? Verem Testi Nasıl Yapılır?

Tüberküloz, halk arasında bilinen diğer adı ile verem hastalığı, fark ettirmeden sinsice ilerleyen ve her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açan bir hastalıktır. Ülkemizde halk arasında ince hastalık adı ile de bilinen verem, solunum yolu ile kolayca bulaşabiliyor. Tüberküloz bakterisi, kişinin en zayıf anında bağışıklık sisteminin en düşük olduğu zamanda ortaya çıkıyor. İşte, merak edilen tüm detayları derledik...

Verem Hastalığı Nedir, Neden Olur? Verem Testi Nasıl Yapılır?
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Verem hastalığı, sadece solunum yolu ile bulaşır. Tüberküloz bakterisi, solunum ve damlacık yolu ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Kişinin kullandığı çatal, bıçak, havlu ya da yiyecek ile bulaşmaz. Enfeksiyonu alan her kişide hastalık oluşmaz.

Verem Neden Olur?

Verem hastalığı tüberküloz bakterisini solunum yolu ile alan kişilere damlacık yolu ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Enfeksiyonun vücuda alınması demek hasta olmak demek değildir. Enfeksiyonu alan her kişi hasta olmayabilir. Enfekte olan tüberküloz mikrobunu solunum yolu ile almış olur. Hasta biri ise, solunum yolu ile alınan mikrobun vücudunda hastalığa yol açar.

Verem Testi Nasıl Yapılır?

Tüberküloz teşhisi kolay koyulmaz. Sinsi bir şekilde ilerleyen bu hastalık, genellikle çok belirgin bir semptom göstermeyebilir. Tüberküloz olduğu düşünülen hastadan sedimantasyon başta olmak üzere çeşitli kan testleri istenir. Daha sonra akciğer tomografisi ve akciğer grafisi çekilir. Tüberkülozun yüzde yüz teşhisini koyabilmek için balgam da mikrop saptanması yapılır.

Eğer hasta balgam çıkaramıyorsa ve diğer testlerden de net bir sonuç alınamıyorsa bronkoskopiyle yapılarak hastalık olduğu düşünülen bölgelerden örnek alınabilir. Alınan bu örnekler, mikroskop ile incelenir. PPD testi de tüberküloz testi olarak bilinir. Ama tek başına tüberküloz teşhisi koymak için yeterli değildir. Bu test, kişinin tüberküloz bakterisi aldığını gösterir. Ülkemizdeki her insan hayatının bir döneminde bu bakteriye maruz kaldığı için bu test yapılan kişilerin çoğunun sonucu pozitif çıkar.

Verem Belirtileri Nelerdir?

Tüberküloz çok sinsi ilerleyen ve aylar boyunca belirtileri kendini göstermeyen bir hastalıktır. Halsizlik, yorgunluk, kuru öksürük, gıcık şeklinde ortaya çıkan belirtilerle kendini gösterir. Bu öksürükler, genellikle alerji ya da astım öksürüğü olarak da yorumlanabilir. Genellikle belirtiler genellikle hafif başlar ve yavaş ilerler. Bu nedenle de aylarca belirtiler fark edilmeyebilir. Eğer tüberküloz hastalığı, akciğerde bir yara şeklinde kanlı balgam ya da direkt olarak öksürükle kan gelmesi ile kendini gösterebilir. Tüberkülozun en çok görülen belirtileri ise,

Uzun süren kuru öksürük

Akşamları yükselen ateş

Göğüs ağrıları

İştahsızlık

Öksürükle ağızdan kan gelmesi

Kilo kaybı

İleri vakalarda nefes darlığı

Halsizlik

Akşamları yükselen ateş

Tüberküloz Hangi Organları Etkiler?

Tüberküloz, solunum yoluyla alındığı için akciğerlerde hastalık yapar. Ama bunun dışında vücudun diğer tüm organlarına tüberküloz etki eder. Tüberküloz, böbrek, dalak, karaciğer, beyin zarı, göz kısacası tüm organlarda görülebilir. Çocuklarda ise tüberküloz, menenjit olarak ortaya çıkar. Boğaz bölgesine yerleşen Larenks tüberkülozu hastalığın en sık bulaşan türleri arasında yer alır. Akciğer zarında sıvı toplanması, iltihap ya da akciğerde yara şeklinde olabilir.

Veremin Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tüberküloz tedavisi, özel antibiyotikler ile yapılıyor. Fakat kullanılan bu antibiyotikler, soğuk algınlığı ya da zatürre için kullanılan antibiyotikler değildir. Tüberküloz bakterisine etki eden 4 çeşit antibiyotik vardır. Bu ilaçlar uygun dozda ve yeterince kullanılmalıdır. Tüberküloz tedavisi en az 6 yıl sürer. Fakat doktorun yönlendirmesi ile bu süre daha da uzayabilir. Kullanılan ilaçların düzenli olarak takip edilmesi çok önemlidir. Verem savaş dispanserlerinde hastaların tedavilerinin takibi yapılıyor. 

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