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17.02.2021 - 18:53 |

Viral Enfeksiyon Nedir Belirtileri Nelerdir? Viral Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Viral enfeksiyon; halsizlik, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı gibi bulgularla kendini gösterir. Viral rahatsızlıklar, bakteriyel nedenli enfeksiyonlara karşı oldukça etki sağlayan antibiyotik türü ilaçlar ile önlenememektedir. Ancak bazı hastalıklar adına aşıların geliştirildiği Bu yüzden virüs rahatsızlıkları en fazla enfeksiyoz olan rahatsızlık grubu olarak belirtilebilir. Peki viral enfeksiyon nedir? Belirtileri nelerdir? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.

Viral Enfeksiyon Nedir Belirtileri Nelerdir? Viral Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Viral enfeksiyonlar; virüslerin neden olduğu rahatsızlıkların bütünü olarak tanımlanabilir. Kızamık, kızamıkçık, soğuk algınlığı, suçiçeği, uçuk, siğil, hepatit, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları HIV, çocuk felci, HPV ve kuduz viral enfeksiyonlar içerisinde sayılabilmektedir. İnsanlarda ortaya çıkan viral enfeksiyonların bazısı oldukça kolay atlatılırken bazıları ise oldukça ağır tedavilere sahip olup, ağır ilerleyebilmektedir. 

Viral Enfeksiyon Nedir?

Viral enfeksiyon; virüslerin neden olduğu rahatsızlıkların hepsi olarak tanımlanabilir. Suçiçeği, soğuk algınlığı, hepatit, uçuk, siğil, hepatit, kızamıkçık, kızamık, HPV, çocuk felci, HIV, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları ve kuduz gibi durumlar viral enfeksiyonlar içerisinde sayılmaktadır. İnsanlarda ortaya çıkan viral rahatsızlıkların bazısı kolay bir şekilde tedavi edilmektedir. Ancak bazı hastalıklar oldukça ağır tedavilere sahip olmakta ve oldukça zor bir şekilde tedavi edilmektedir. 

Viral hastalıkların tümü; bakteriyel enfeksiyonlara karşı oldukça etkili olan ve enfeksiyonları tedavi eden antibiyotik ilaçlar ile önlenememektedir. Fakat viral hastalıkların bazıları için aşılar geliştirilmiştir. Virüslerin çoğalma hızı, bakteriler ile kıyaslanmayacak biçimde hızlıdır. 

Viral Enfeksiyon Belirtileri Nelerdir? 

Viral enfeksiyon belirtileri hakkında bilgi vermek okurlara fayda sağlayacaktır. Bunlar;

- İshal, 

- Ateş,

- Boğaz ağrısı,

- Baş ağrısı,

- Karın ağrısı,

- Yorgunluk, 

- Virüslere bağlı şekilde ortaya çıkan öksürük olarak sıralanabilir. 

Viral Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Viral enfeksiyonların tedavisi adına kullanılan ilaç türleri, antiviral ilaçlar şeklinde isimlendirilir. Pek çok antiviral ilaç, virüsün kopyalanmasına engel olarak çalışır. HIV- AIDS enfeksiyonun tedavisi için kullanılan ilaçların pek çoğu bu şekilde çalışmaktadır. Antiviral ilaçlar; insan hücreleri adına toksik olabilmektedir. Virüsler; antiviral ilaçlara karşı direnç geliştirme olasılığına sahiptir. Başka antiviral ilaç türleri; viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisini kuvvetlendirir. Bu ilaçlar türlü interferonların çeşitleri, aşılar ve immünoglobinlerdir. 

Antiviral ilaçların en fazla oral yolla alındığını belirtmek önemlidir. Kimisi kas içerisine veya damara enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır. Kimi antiviral ilaçlar ise krem, merhem, göz damlası şeklinde uygulanır veya bir toz halinde inhale edilmektedir. Antibiyokler, antiviral virüslere kaşı etkili olmaz. Ancak viral enfeksiyona ilave şekilde ek biçimde bakteriyel enfeksiyon bulunuyorsa, antibiyotik çoğu zaman elzemdir. 

Viral Enfeksiyonların Oluşması Halinde Neler Yapılmalıdır?

Viral enfeksiyonların oluşması durumunda;

- Sıvı alımı arttırılmalıdır.

- Dinlenmek önemlidir.

- Rahatsızlık sırasında kullanılan materyaller ortalıkta bırakılmamalıdır.

- Başkalarına bulaşması önlenmelidir.

- Hafif besinler tüketilmelidir. 

- Tabak, çatal ve bardak gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

- Eller düzenli şekilde yıkanmalıdır. 

Viral Enfeksiyonlar Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?

Viral kaynaklı enfeksiyonlar genel olarak; ağız, temas ve solunum yolu ile bulaşır. Bulaşmanın önlenmesinde ise ellerin sürekli olarak su ve sabunla yıkanması, hasta olmuş çocukların birkaç gün boyunca okula gönderilmemesi, çocukların oyun alanının hijyeni, çocukların tuvaletinin hijyeni, besinlerin hijyenik şartlarda hazırlanması gibi unsurlara dikkat edilmesi önemlidir. 

 

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