Viskoz Kumaş Nedir? Viskoz Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Viskoz kumaş yapısı itibarıyla pamuklu kumaşlar ile benzerlik göstermektedir. Özellikle oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Sağlıklı ve nem emici olma özelliği ile kalitesi tekstil dünyasında sıkça tercih edilmesine olanak tanıyor. Üstelik yapısında bulunan selüloz, pamuk benzerliğini açık şekilde ortaya çıkarmaktadır.



Viskoz Kumaş Nedir?



Yapısında selüloz bulunan ve kayın ağacından üretilen bir hammadde olarak viskoz kumaşı tanımlamak mümkün. Üretim esnasında selüloz üzerinde herhangi bir kimyasal değişim olmaz ve böylece güvenli şekilde rahatlıkla kullanım imkanı tanır. Pamuklu olan benzerliği de selüloz etkisinden gelmektedir. Kaliteli olması ve geniş kullanım alanı nedeniyle özellikle moda dünyasında çok sık tercih ediliyor.



Viskoz Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Viskoz kumaşın pek çok farklı niteliği ve özelliği bulunmaktadır. Özellikle sağladığı avantajlar ile beraber moda dünyasında bir adım öne çıkıyor.



- Yüksek oranda nem emici özelliği bulunmaktadır.

- Zarif ve rahat bir kumaş türüdür.

- Baskı açısından elverişlidir.

- Uzun süre renkleri korur.

- Şişme özelliği yüksektir ve böylece su geçirmez bir yapıya sahiptir.

- Pamuğa oranla esneme yapısı daha yüksektir.

- Terleme yaratmaz ve hava alır.



Bu gibi ayrıcalıkları ile beraber pek çok alanda kullanıldığını söylemek mümkün.